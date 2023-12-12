Журналисты AP обнародовали список вооружений в новом пакете помощи Украине от США

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит новое вооружение, среди которого ракеты в РСЗО HIMARS.

Что известно о перечне вооружений в новом пакете военной помощи Украине от США

По словам одного из представителей Минобороны США на условиях анонимности, в новый пакет военной помощи Украине войдет вооружение из запасов американских военных.

В новый пакет войдут:

дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

противотанковые системы;

артиллерийские снаряды;

ракеты;

боеприпасы для разрушения помех;

4 миллиона патронов для стрелкового оружия;

генераторы и другое оборудование и запасные части

По информации издания, с учетом этого пакета помощи в США осталось около 4,4 млрд долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.

Что известно о перспективах одобрения Конгрессом запроса Байдена на дальнейшую помощь Украине

По информации журналистов издания The Hill, Конгресс США, вероятно, перенесет рассмотрение вопроса дальнейшей военной помощи Украине на следующий год.

В частности, по словам представителя Сената от Республиканской партии Джона Корнина и члена республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла, рассмотрение вопроса дополнительного финансирования военной помощи Украины, вероятно, будет отложено на следующий год.

МакКоннелл и Корнин выразили мнение, что конгрессмены не смогут одобрить запрос Байдена на дальнейшую помощь Украине до 24 декабря.