Журналисты AP обнародовали список вооружений в новом пакете помощи Украине от США
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Журналисты AP обнародовали список вооружений в новом пакете помощи Украине от США

Джо Байден
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Источник:  Associated Press

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит новое вооружение, среди которого ракеты в РСЗО HIMARS.

Что известно о перечне вооружений в новом пакете военной помощи Украине от США

По словам одного из представителей Минобороны США на условиях анонимности, в новый пакет военной помощи Украине войдет вооружение из запасов американских военных.

В новый пакет войдут:

  • дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;

  • высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;

  • противотанковые системы;

  • артиллерийские снаряды;

  • ракеты;

  • боеприпасы для разрушения помех;

  • 4 миллиона патронов для стрелкового оружия;

  • генераторы и другое оборудование и запасные части

По информации издания, с учетом этого пакета помощи в США осталось около 4,4 млрд долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.

Что известно о перспективах одобрения Конгрессом запроса Байдена на дальнейшую помощь Украине

По информации журналистов издания The Hill, Конгресс США, вероятно, перенесет рассмотрение вопроса дальнейшей военной помощи Украине на следующий год.

В частности, по словам представителя Сената от Республиканской партии Джона Корнина и члена республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла, рассмотрение вопроса дополнительного финансирования военной помощи Украины, вероятно, будет отложено на следующий год.

МакКоннелл и Корнин выразили мнение, что конгрессмены не смогут одобрить запрос Байдена на дальнейшую помощь Украине до 24 декабря.

Все, что я сказал – даже если бы мы достигли соглашения, разработать его, провести через Сенат, провести через Палату представителей к Рождеству практически невозможно. Это не значит, что это не важно, – отметил МакКоннелл.

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