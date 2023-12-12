Журналисты AP обнародовали список вооружений в новом пакете помощи Украине от США

Украина в рамках нового пакета военной помощи от США получит новое вооружение, среди которого ракеты в РСЗО HIMARS.
Что известно о перечне вооружений в новом пакете военной помощи Украине от США
По словам одного из представителей Минобороны США на условиях анонимности, в новый пакет военной помощи Украине войдет вооружение из запасов американских военных.
В новый пакет войдут:
дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS;
высокоскоростные противорадиолокационные ракеты;
противотанковые системы;
артиллерийские снаряды;
ракеты;
боеприпасы для разрушения помех;
4 миллиона патронов для стрелкового оружия;
генераторы и другое оборудование и запасные части
По информации издания, с учетом этого пакета помощи в США осталось около 4,4 млрд долларов на вооружение, которое они могут предоставить из запасов Пентагона.
Что известно о перспективах одобрения Конгрессом запроса Байдена на дальнейшую помощь Украине
По информации журналистов издания The Hill, Конгресс США, вероятно, перенесет рассмотрение вопроса дальнейшей военной помощи Украине на следующий год.
В частности, по словам представителя Сената от Республиканской партии Джона Корнина и члена республиканского меньшинства в Сенате Митча МакКоннелла, рассмотрение вопроса дополнительного финансирования военной помощи Украины, вероятно, будет отложено на следующий год.
МакКоннелл и Корнин выразили мнение, что конгрессмены не смогут одобрить запрос Байдена на дальнейшую помощь Украине до 24 декабря.
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