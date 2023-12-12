Журналісти AP оприлюднили перелік озброєнь у новому пакеті допомоги Україні від США
Категорія
Політика
Дата публікації

Журналісти AP оприлюднили перелік озброєнь у новому пакеті допомоги Україні від США

Джо Байден
Джерело:  Associated Press

Україна у рамках нового пакету військової допомоги від США отримає нове озброєння, серед якого ракети до РСЗВ HIMARS. 

Що відомо про перелік озброєнь у новому пакеті військової допомоги Україні від США

За словами одного з представників Міноборони США на умовах анонімності, до нового пакета військової допомоги Україні увійде озброєння із запасів американських військових.

До нового пакету увійдуть:

  • додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

  • високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

  • протитанкові системи;

  • артилерійські снаряди;

  • ракети;

  • боєприпаси для руйнування перешкод;

  • 4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

  • генератори та інше обладнання і запасні частини.

За інформацією видання, з урахуванням цього пакета допомоги у США залишилося близько 4,4 млрд доларів на озброєння, яке вони можуть надати із запасів Пентагону.

Що відомо про перспективи схвалення Конгресом запиту Байдена на подальшу допомогу Україні

За інформацією журналістів видання The Hill, Конгрес США ймовірно перенесе розгляд питання подальшої військової допомоги Україні на наступний рік.

Зокрема, за словами представника Сенату від Республіканської партії Джона Корніна та члена республіканської меншості у Сенаті Мітча МакКоннелла, розгляд питання додаткового фінансування військової допомоги України ймовірно буде відкладений на наступний рік.

МакКоннелл та Корнін висловили думку, що конгресмени не зможуть схвалити запит Байдена на подальшу допомогу Україні до 24 грудня.

Усе, що я сказав, – навіть якщо б ми досягли угоди, розробити її, провести через Сенат, провести через Палату представників до Різдва практично неможливо. Це не означає, що це не важливо, - зазначив МакКоннелл.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена — Reuters
Байден
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський проводить зустріч із Байденом у Білому домі — відео
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Байден закликав Конгрес не робити подарунок Путіну і схвалити запит на допомогу Україні
Джо Байден та Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм