Журналісти AP оприлюднили перелік озброєнь у новому пакеті допомоги Україні від США

Україна у рамках нового пакету військової допомоги від США отримає нове озброєння, серед якого ракети до РСЗВ HIMARS.

Що відомо про перелік озброєнь у новому пакеті військової допомоги Україні від США

За словами одного з представників Міноборони США на умовах анонімності, до нового пакета військової допомоги Україні увійде озброєння із запасів американських військових.

До нового пакету увійдуть:

додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню HIMARS;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

протитанкові системи;

артилерійські снаряди;

ракети;

боєприпаси для руйнування перешкод;

4 мільйони патронів для стрілецької зброї;

генератори та інше обладнання і запасні частини.

За інформацією видання, з урахуванням цього пакета допомоги у США залишилося близько 4,4 млрд доларів на озброєння, яке вони можуть надати із запасів Пентагону.

Що відомо про перспективи схвалення Конгресом запиту Байдена на подальшу допомогу Україні

За інформацією журналістів видання The Hill, Конгрес США ймовірно перенесе розгляд питання подальшої військової допомоги Україні на наступний рік.

Зокрема, за словами представника Сенату від Республіканської партії Джона Корніна та члена республіканської меншості у Сенаті Мітча МакКоннелла, розгляд питання додаткового фінансування військової допомоги України ймовірно буде відкладений на наступний рік.

МакКоннелл та Корнін висловили думку, що конгресмени не зможуть схвалити запит Байдена на подальшу допомогу Україні до 24 грудня.