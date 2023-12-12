Байден закликав Конгрес не робити подарунок Путіну і схвалити запит на допомогу Україні

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності представникам Конгресу США схвалити його запит на подальшу допомогу до кінця цього поточного року, аби не дарувати кремлівському диктатору та військову злочинцю Володимиру Путіну шанс на успіхи у розв'язаній злочинній війні.

Байден закликає Конгрес схвалити запит на допомогу Україні до кінця поточного року

Очільник Білого дому під час зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським наголосив на необхідності схвалення Конгресом запиту на військову допомогу Україні до настання святкових канікул.

Перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити, - підкреслив Байден. Поширити

Окрім цього президент США попередив про плани кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна і його окупаційної армії РФ атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом зими.

При цьому Байден наголосив, що США та партнери України не повинні дати Кремлю втілити злочинні плани Кремля щодо занурення українців у масштабні блекаути.

Зі свого боку Володимир Зеленський підкреслив необхідність продовжувати роботу із посилення української системи ППО.

Він наголосив, що Україна здатна перемогти РФ у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Зеленський закликав пришвидшити використання заморожених активів РФ

Під час зустрічі із президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський наголосив на необхідності якомога швидшого залучення заморожених коштів РФ на допомогу Україні.

Під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом Зеленський зазначив, що необхідно швидше працювати із замороженими російськими активами. За даними президента, це понад 300 мільярдів доларів, які досі належать терористам.

Окрім цього Зеленський розповів Байдену, що у наступному році Україна буде реалізовувати дві ключові цілі у війні проти злочинної армії РФ.

Президент зазначив, що однією з них буде позбавлення злочинної армії РФ переваги у повітрі.

Зеленський підкреслив, що українські військові продовжують просуватись вперед і у цьому році повернули контроль на Чорним морем, змусивши злочинную армію РФ сховати кораблі Чорноморського флоту у віддалених бухтах.

Завдяки цьому Україна змогла відкрити власний зерновий коридор і поновити експорт зерна.

За словами президента, Україна рухається у правильному напрямку і він хоче обговорити з Байденом, як зміцнити такий рух.