Байден закликав Конгрес не робити подарунок Путіну і схвалити запит на допомогу Україні
Категорія
Політика
Дата публікації

Байден закликав Конгрес не робити подарунок Путіну і схвалити запит на допомогу Україні

Джо Байден та Володимир Зеленський
Джерело:  Sky News

Президент США Джо Байден наголосив на необхідності представникам Конгресу США схвалити його запит на подальшу допомогу до кінця цього поточного року, аби не дарувати кремлівському диктатору та військову злочинцю Володимиру Путіну шанс на успіхи у розв'язаній злочинній війні. 

Байден закликає Конгрес схвалити запит на допомогу Україні до кінця поточного року

Очільник Білого дому під час зустрічі із українським лідером Володимиром Зеленським наголосив на необхідності схвалення Конгресом запиту на військову допомогу Україні до настання святкових канікул.

Перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити, - підкреслив Байден.

Окрім цього президент США попередив про плани кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна і його окупаційної армії РФ атакувати енергетичну інфраструктуру України протягом зими.

При цьому Байден наголосив, що США та партнери України не повинні дати Кремлю втілити злочинні плани Кремля щодо занурення українців у масштабні блекаути.

Зі свого боку Володимир Зеленський підкреслив необхідність продовжувати роботу із посилення української системи ППО.

Він наголосив, що Україна здатна перемогти РФ у розв’язаній Кремлем злочинній війні.

Зеленський закликав пришвидшити використання заморожених активів РФ

Під час зустрічі із президентом США Джо Байденом Володимир Зеленський наголосив на необхідності якомога швидшого залучення заморожених коштів РФ на допомогу Україні.

Під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом Зеленський зазначив, що необхідно швидше працювати із замороженими російськими активами. За даними президента, це понад 300 мільярдів доларів, які досі належать терористам.

Окрім цього Зеленський розповів Байдену, що у наступному році Україна буде реалізовувати дві ключові цілі у війні проти злочинної армії РФ.

Президент зазначив, що однією з них буде позбавлення злочинної армії РФ переваги у повітрі.

Зеленський підкреслив, що українські військові продовжують просуватись вперед і у цьому році повернули контроль на Чорним морем, змусивши злочинную армію РФ сховати кораблі Чорноморського флоту у віддалених бухтах.

Завдяки цьому Україна змогла відкрити власний зерновий коридор і поновити експорт зерна.

За словами президента, Україна рухається у правильному напрямку і він хоче обговорити з Байденом, як зміцнити такий рух.

Особливо посилення нашої протиповітряної оборони та здатності знищувати логістику Росії. Наші цілі на 2024 рік зрозумілі - позбавити Росію переваги в повітрі та зірвати її наступальні операції. Це реально, - зазначив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Візит Зеленського до США. Що відомо про перші результати
Офіс Президента України
Володимир Зеленський
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Спікер Палати представників США розкрив перші подробиці зустрічі із Зеленським
Майк Джонсон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський проводить зустріч із Байденом у Білому домі — відео
Володимир Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм