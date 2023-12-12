Байден призвал Конгресс не делать подарок Путину и одобрить запрос на помощь Украине

Президент США Джо Байден отметил необходимость представителям Конгресса США одобрить его запрос на дальнейшую помощь до конца этого текущего года, чтобы не дарить кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину шанс на успехи в развязной преступной войне.
Байден призывает Конгресс одобрить запрос на помощь Украине до конца текущего года
Глава Белого дома во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил необходимость одобрения Конгрессом запроса на военную помощь Украине до наступления праздничных каникул.
Кроме того, президент США предупредил о планах кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина и его оккупационной армии РФ атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в течение зимы.
При этом Байден подчеркнул, что США и партнеры Украины не должны дать Кремлю воплотить преступные планы Кремля по погружению украинцев в масштабные блекауты.
Со своей стороны, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость продолжать работу по усилению украинской системы ПВО.
Он подчеркнул, что Украина способна победить РФ в развязанной Кремлем преступной войне.
Зеленский призвал ускорить использование замороженных активов РФ
Во время встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский отметил необходимость скорейшего привлечения замороженных средств РФ в помощь Украине.
В ходе встречи с американским президентом Джо Байденом Зеленский отметил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. По данным президента, это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.
Зеленский рассказал Байдену, что в следующем году Украина будет реализовывать две ключевые цели в войне против преступной армии РФ.
Президент отметил, что одним из них будет лишение преступной армии РФ преимущества в воздухе.
Зеленский подчеркнул, что украинские военные продолжают продвигаться вперед и в этом году вернули контроль на Черном море, заставив преступную армию РФ спрятать корабли Черноморского флота в отдаленных бухтах.
Благодаря этому, Украина смогла открыть собственный зерновой коридор и возобновить экспорт зерна.
По словам президента, Украина движется в правильном направлении и хочет обсудить с Байденом, как укрепить такое движение.
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