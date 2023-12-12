Байден призвал Конгресс не делать подарок Путину и одобрить запрос на помощь Украине
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Байден призвал Конгресс не делать подарок Путину и одобрить запрос на помощь Украине

Джо Байден и Владимир Зеленский
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Источник:  Sky News

Президент США Джо Байден отметил необходимость представителям Конгресса США одобрить его запрос на дальнейшую помощь до конца этого текущего года, чтобы не дарить кремлевскому диктатору и военному преступнику Владимиру Путину шанс на успехи в развязной преступной войне.

Байден призывает Конгресс одобрить запрос на помощь Украине до конца текущего года

Глава Белого дома во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским отметил необходимость одобрения Конгрессом запроса на военную помощь Украине до наступления праздничных каникул.

Прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать, – подчеркнул Байден.

Кроме того, президент США предупредил о планах кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина и его оккупационной армии РФ атаковать энергетическую инфраструктуру Украины в течение зимы.

При этом Байден подчеркнул, что США и партнеры Украины не должны дать Кремлю воплотить преступные планы Кремля по погружению украинцев в масштабные блекауты.

Со своей стороны, Владимир Зеленский подчеркнул необходимость продолжать работу по усилению украинской системы ПВО.

Он подчеркнул, что Украина способна победить РФ в развязанной Кремлем преступной войне.

Зеленский призвал ускорить использование замороженных активов РФ

Во время встречи с президентом США Джо Байденом Владимир Зеленский отметил необходимость скорейшего привлечения замороженных средств РФ в помощь Украине.

В ходе встречи с американским президентом Джо Байденом Зеленский отметил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. По данным президента, это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.

Зеленский рассказал Байдену, что в следующем году Украина будет реализовывать две ключевые цели в войне против преступной армии РФ.

Президент отметил, что одним из них будет лишение преступной армии РФ преимущества в воздухе.

Зеленский подчеркнул, что украинские военные продолжают продвигаться вперед и в этом году вернули контроль на Черном море, заставив преступную армию РФ спрятать корабли Черноморского флота в отдаленных бухтах.

Благодаря этому, Украина смогла открыть собственный зерновой коридор и возобновить экспорт зерна.

По словам президента, Украина движется в правильном направлении и хочет обсудить с Байденом, как укрепить такое движение.

Особенно усиление нашей противовоздушной обороны и способности уничтожать логистику России. Наши цели на 2024 год ясны – лишить Россию преимущества в воздухе и сорвать ее наступательные операции. Это реально, – отметил Зеленский.

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