Швеция объявила о "зимнем" пакете помощи Украине на 120 млн евро — что туда входит

Швеция объявила о выделении Украине 120 млн. евро на поддержку гражданского населения во время зимы. Пакет представили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр помощи Йохан Форсселл.

Зимняя помощь Украине от Швеции

Кристерссон отметил, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за их, поэтому волнует, что долгосрочная поддержка Украины под угрозой блокирования, как в США, так и в ЕС.

Большая часть денег пойдет в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает центральную инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.

Средства будут направлены на закупку оборудования для отопления и передачи мощностей в украинской электросети. Речь также идет о создании приютов.

Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру, чтобы и без того серьезное испытание для гражданского населения было еще более жестким. Этим пакетом мы хотим помочь Украине как построить новое, так и отремонтировать разрушенное, – отметил Йохан Форсселл. Поделиться

Это самая большая сегодня поддержка в рамках двусторонней помощи Швеции Украине, – сказал на пресс-конференции Ульф Кристерссон. Поделиться

Переговоры о передаче самолетов Gripen

9 декабря во время встречи министра обороны Рустема Умерова и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Швеции генерала Микаэля Бюдена обсуждались потенциальные поставки ВСУ самолетов Gripen.

Бюден отметил, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и военном операционном уровне.