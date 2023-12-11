Швеция объявила о "зимнем" пакете помощи Украине на 120 млн евро — что туда входит

Швеция объявила о выделении Украине 120 млн. евро на поддержку гражданского населения во время зимы. Пакет представили премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и министр помощи Йохан Форсселл.
Зимняя помощь Украине от Швеции
Кристерссон отметил, что Украина борется не только за собственное выживание, но и за их, поэтому волнует, что долгосрочная поддержка Украины под угрозой блокирования, как в США, так и в ЕС.
Большая часть денег пойдет в фонд Всемирного банка по восстановлению Украины. Фонд поддерживает центральную инфраструктуру Украины в сфере энергетики, жилья, здравоохранения и транспорта.
Средства будут направлены на закупку оборудования для отопления и передачи мощностей в украинской электросети. Речь также идет о создании приютов.
Переговоры о передаче самолетов Gripen
9 декабря во время встречи министра обороны Рустема Умерова и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Швеции генерала Микаэля Бюдена обсуждались потенциальные поставки ВСУ самолетов Gripen.
Бюден отметил, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и военном операционном уровне.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-