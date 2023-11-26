Швеция выделит Украине новый пакет помощи в миллионы евро

Новый пакет финансовой помощи от Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о новом финансовом пакете помощи для Украины в размере 100 миллионов крон (8,7 миллиона евро).

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression. — SwedishPM (@SwedishPM) November 26, 2023

Кристерссон отметил, что средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine, реализуемую Всемирной продовольственной программой, в рамках которой украинское зерно экспортируется в беднейшие страны.

Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России, — подчеркнул премьер. Поделиться

Что известно о Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

25 ноября, в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн. долларов.