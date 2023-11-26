Швеция выделит Украине новый пакет помощи в миллионы евро
Категория
Экономика
Дата публикации

Швеция выделит Украине новый пакет помощи в миллионы евро

Швеция
Читати українською

Швеция выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine.

Новый пакет финансовой помощи от Швеции

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о новом финансовом пакете помощи для Украины в размере 100 миллионов крон (8,7 миллиона евро).

Кристерссон отметил, что средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine, реализуемую Всемирной продовольственной программой, в рамках которой украинское зерно экспортируется в беднейшие страны.

Украина продолжает вносить вклад в глобальную продовольственную безопасность, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну России, — подчеркнул премьер.

Что известно о Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

25 ноября, в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн. долларов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС предлагает Венгрии почти миллиард евро в обмен на одобрение помощи Украине
Виктор Орбан
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины
Флаги Канады и Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС анонсировали новую помощь для Украины
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.