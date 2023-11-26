Швеция выделит Украине новый пакет помощи в миллионы евро

Швеция выделит Украине финансовую помощь. Деньги пойдут на инициативу Grain From Ukraine.
Новый пакет финансовой помощи от Швеции
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о новом финансовом пакете помощи для Украины в размере 100 миллионов крон (8,7 миллиона евро).
Кристерссон отметил, что средства пойдут на инициативу Grain From Ukraine, реализуемую Всемирной продовольственной программой, в рамках которой украинское зерно экспортируется в беднейшие страны.
Что известно о Grain From Ukraine
Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.
К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.
25 ноября, в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.
Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн. долларов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-