Швеція виділить Україні новий пакет допомоги в мільйони євро

Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine.
Новий пакет фінансової допомоги від Швеції
Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про новий фінансовий пакет допомоги для України в розмірі 100 мільйонів крон (8,7 мільйона євро).
Крістерссон зазначив, що кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою, в рамках якої українське зерно експортується до найбідніших країн.
Що відомо про Grain From Ukraine
Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною у листопаді 2022 року. У рамках програми збираються кошти на експорт зерна з України до найбідніших країн світу.
До програми приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій.
25 листопада, у Києві пройшов міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.
Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.
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