Швеція виділить Україні новий пакет допомоги в мільйони євро

Новий пакет фінансової допомоги від Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про новий фінансовий пакет допомоги для України в розмірі 100 мільйонів крон (8,7 мільйона євро).

Pleased to announce that Sweden will provide another 100 million SEK to the #GrainfromUkraine initiative via @WFP. Ukraine continues to contribute to global food security, despite Russia’s continuing war of aggression. — SwedishPM (@SwedishPM) November 26, 2023

Крістерссон зазначив, що кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою, в рамках якої українське зерно експортується до найбідніших країн.

Україна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку, попри триваючу агресивну війну Росії, — підкреслив прем'єр. Поширити

Що відомо про Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною у листопаді 2022 року. У рамках програми збираються кошти на експорт зерна з України до найбідніших країн світу.

До програми приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій.

25 листопада, у Києві пройшов міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.