Швеція виділить Україні новий пакет допомоги в мільйони євро
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Швеція виділить Україні новий пакет допомоги в мільйони євро

Швеція

Швеція виділить Україні фінансову допомогу. Гроші підуть на ініціативу Grain From Ukraine.

Новий пакет фінансової допомоги від Швеції

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив про новий фінансовий пакет допомоги для України в розмірі 100 мільйонів крон (8,7 мільйона євро).

Крістерссон зазначив, що кошти підуть на ініціативу Grain From Ukraine, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою, в рамках якої українське зерно експортується до найбідніших країн.

Україна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку, попри триваючу агресивну війну Росії, — підкреслив прем'єр.

Що відомо про Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною у листопаді 2022 року. У рамках програми збираються кошти на експорт зерна з України до найбідніших країн світу.

До програми приєдналися понад 30 країн та міжнародних організацій.

25 листопада, у Києві пройшов міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.

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