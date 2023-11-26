В ЄС анонсували нову допомогу для України

Нова допомога від ЄС

У своєму листі до президента Зеленського фон дер Ляєн зазначила, що 50 млн євро від ЄС на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів мають сприяти подальшому експорту агропродукції на світовий ринок.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

Попри війну, Україна продовжує годувати світ. У цих зусиллях ви можете розраховувати на ЄС. Ми продовжуємо розширювати наші "смуги солідарності" і виділимо 50 млн євро на ремонт вашої портової інфраструктури. Разом ми відправляємо українське зерно у світ, – написала президентка Єврокомісії. Поширити

Також вона додала, що у жовтні 2023 року Україна експортувала зерно обсягом 4,6 млн тонн, з яких 3,6 млн тонн – морським транспортом, а 1 млн тонн – залізничним та автомобільним транспортом.

ЄС надав Україні черговий транш

Наприкінці жовтня Україна отримала від Європейського Союзу дев'ятий транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро.

А вже в середині листопада стало відомо, що Єврокомісія виділить 110 млн євро на гуманітарну допомогу, з яких 100 млн євро підуть на допомогу в Україні, а 10 млн євро – на підтримку українських біженців у Молдові.

При цьому, після вступу до Європейського Союзу, Україна отримає право на отримання 186 млрд євро з бюджету блоку протягом семи років.