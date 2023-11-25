ЄС твердо солідарний з Україною на тлі масштабної російської атаки на Київ — Боррель

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель офіційно виступив з приводу нічної атаки російських безпілотників на столицю України.
Боррель висловився про нічну атаку на Київ
Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російську атаку дронами по Києву, яка стала найбільш масованою з початку повномасштабного вторгнення.
Свою заяву він опублікував у Twitter (X).
Боррель підкреслив, що ЄС залишається солідарним з Україною на тлі масованої російської атаки по Києву.
Атака дронами на Київ: що відомо
В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів".
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські війська запускали дрони-камікадзе у напрямку Києва з двох напрямків – південного та північного. З 5 години ранку на Київщині та столиці повідомляється про роботу сил ППО.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.
Пізніше стало відомо, що у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки.
За даними КМВА та повідомленнями мера столиці, у кількох районах міста виникли пожежі та задимлення. Так, унаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі Києва стався спалах на території дитячого садка.
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