ЄС твердо солідарний з Україною на тлі масштабної російської атаки на Київ — Боррель
Категорія
Політика
Дата публікації

ЄС твердо солідарний з Україною на тлі масштабної російської атаки на Київ — Боррель

Жозеп Боррель
Джерело:  Josep Borrell

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель офіційно виступив з приводу нічної атаки російських безпілотників на столицю України.

Боррель висловився про нічну атаку на Київ

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російську атаку дронами по Києву, яка стала найбільш масованою з початку повномасштабного вторгнення.

Свою заяву він опублікував у Twitter (X).

Боррель підкреслив, що ЄС залишається солідарним з Україною на тлі масованої російської атаки по Києву.

ЄС твердо солідарний з Україною, коли Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників на Київ з часу свого незаконного вторгнення в країну, що спричинило масштабні руйнування, посіяло страх серед населення та порушило життя людей, – зазначив він.

Атака дронами на Київ: що відомо

В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів".

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські війська запускали дрони-камікадзе у напрямку Києва з двох напрямків – південного та північного. З 5 години ранку на Київщині та столиці повідомляється про роботу сил ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.

Пізніше стало відомо, що у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки.

Також у Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці, – повідомив Віталій Кличко.

За даними КМВА та повідомленнями мера столиці, у кількох районах міста виникли пожежі та задимлення. Так, унаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі Києва стався спалах на території дитячого садка.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова масована атака РФ на Україну — в Києві спалахнула пожежа
Повітряні Сили ЗСУ
Обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака РФ на Київ — через обстріл без світла десятки будинків та установ
Міністерство енергетики України
Світло
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Масштабна атака РФ на Київ. Пані посол США звернулася до сил ППО
Бріджит Брінк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм