ЄС твердо солідарний з Україною на тлі масштабної російської атаки на Київ — Боррель

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель офіційно виступив з приводу нічної атаки російських безпілотників на столицю України.

Боррель висловився про нічну атаку на Київ

Високий представник Євросоюзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на російську атаку дронами по Києву, яка стала найбільш масованою з початку повномасштабного вторгнення.

Свою заяву він опублікував у Twitter (X).

The EU firmly stands in solidarity with #Ukraine as Russia unleashed its most extensive drone attack on Kyiv since its illegal invasion of the country, causing widespread devastation, instilling fear among the population, and disrupting lives. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 25, 2023

Боррель підкреслив, що ЄС залишається солідарним з Україною на тлі масованої російської атаки по Києву.

ЄС твердо солідарний з Україною, коли Росія здійснила наймасштабнішу атаку безпілотників на Київ з часу свого незаконного вторгнення в країну, що спричинило масштабні руйнування, посіяло страх серед населення та порушило життя людей, – зазначив він. Поширити

Атака дронами на Київ: що відомо

В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – 75 "Шахедів".

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що російські війська запускали дрони-камікадзе у напрямку Києва з двох напрямків – південного та північного. З 5 години ранку на Київщині та столиці повідомляється про роботу сил ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Солом'янському районі Києва. Також медиків викликали до Подільського району столиці.

Пізніше стало відомо, що у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі сталася руйнація на другому поверсі. Заблоковано дві жінки.

Також у Солом'янському районі постраждала 11-річна дитина. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці, – повідомив Віталій Кличко. Поширити

За даними КМВА та повідомленнями мера столиці, у кількох районах міста виникли пожежі та задимлення. Так, унаслідок падіння уламків безпілотника у Солом'янському районі Києва стався спалах на території дитячого садка.