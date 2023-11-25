ЕС твердо солидарен с Украиной на фоне масштабной российской атаки на Киев — Боррель

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель официально выступил по поводу ночной атаки российских беспилотников на столицу Украины.
Боррель высказался о ночной атаке на Киев
Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российскую атаку дронами по Киеву, которая стала наиболее массированной с начала полномасштабного вторжения.
Свое заявление он опубликовал в Twitter(X).
Боррель подчеркнул, что ЕС остается солидарным с Украиной на фоне массированной атаки по Киеву.
Атака дронами на Киев: что известно
В ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БпЛА - 75 "Шахедов".
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские войска запускали дроны-камикадзе в направлении Киева по двум направлениям – южному и северному. С 5 часов утра в Киевской области и столице сообщается о работе сил ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева. Также медиков вызвали в Подольский район столицы.
Позже стало известно, что в пятиэтажке в Соломенском районе произошло разрушение на втором этаже. Заблокированы две женщины.
По данным КМВА и сообщения мэра столицы, в нескольких районах города возникли пожары и задымление. Так, в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошла вспышка на территории детского сада.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-