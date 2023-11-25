ЕС твердо солидарен с Украиной на фоне масштабной российской атаки на Киев — Боррель

Главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель официально выступил по поводу ночной атаки российских беспилотников на столицу Украины.

Боррель высказался о ночной атаке на Киев

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российскую атаку дронами по Киеву, которая стала наиболее массированной с начала полномасштабного вторжения.

Свое заявление он опубликовал в Twitter(X).

The EU firmly stands in solidarity with #Ukraine as Russia unleashed its most extensive drone attack on Kyiv since its illegal invasion of the country, causing widespread devastation, instilling fear among the population, and disrupting lives. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 25, 2023

Боррель подчеркнул, что ЕС остается солидарным с Украиной на фоне массированной атаки по Киеву.

ЕС твердо солидарен с Украиной, когда Россия совершила самую масштабную атаку беспилотников на Киев со времени своего незаконного вторжения в страну, что повлекло за собой масштабные разрушения, посеяло страх среди населения и нарушило жизнь людей, – отметил он. Поделиться

Атака дронами на Киев: что известно

В ночь на субботу, 25 ноября, РФ выпустила по Украине рекордное количество ударных БпЛА - 75 "Шахедов".

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские войска запускали дроны-камикадзе в направлении Киева по двум направлениям – южному и северному. С 5 часов утра в Киевской области и столице сообщается о работе сил ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух пострадавших в Соломенском районе Киева. Также медиков вызвали в Подольский район столицы.

Позже стало известно, что в пятиэтажке в Соломенском районе произошло разрушение на втором этаже. Заблокированы две женщины.

Также в Соломенском районе пострадал 11-летний ребенок. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте, – сообщил Виталий Кличко. Поделиться

По данным КМВА и сообщения мэра столицы, в нескольких районах города возникли пожары и задымление. Так, в результате падения обломков беспилотника в Соломенском районе Киева произошла вспышка на территории детского сада.