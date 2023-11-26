В ЕС анонсировали новую помощь для Украины

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая разрушилась в результате российских ударов.
Новая помощь от ЕС
В своем письме президенту Зеленскому фон дер Ляен отметила, что 50 млн евро от ЕС на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов должны способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.
Также она добавила, что в октябре 2023 Украина экспортировала зерно объемом 4,6 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн - морским транспортом, а 1 млн тонн - железнодорожным и автомобильным транспортом.
ЕС предоставил Украине очередной транш
В конце октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро.
А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн. евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн. евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн. евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.
При этом после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.
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