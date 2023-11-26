В ЕС анонсировали новую помощь для Украины

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая разрушилась в результате российских ударов.

Новая помощь от ЕС

В своем письме президенту Зеленскому фон дер Ляен отметила, что 50 млн евро от ЕС на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов должны способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши "полосы солидарности" и выделим 50 млн. евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправляем украинское зерно в мир, – написала президент Еврокомиссии. Поделиться

Также она добавила, что в октябре 2023 Украина экспортировала зерно объемом 4,6 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн - морским транспортом, а 1 млн тонн - железнодорожным и автомобильным транспортом.

ЕС предоставил Украине очередной транш

В конце октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро.

А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн. евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн. евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн. евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

При этом после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.