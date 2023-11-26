В ЕС анонсировали новую помощь для Украины
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Экономика
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В ЕС анонсировали новую помощь для Украины

ЕС
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Источник:  Урсула фон дер Ляен

Европейская комиссия выделит 50 млн евро для восстановления украинской портовой инфраструктуры, которая разрушилась в результате российских ударов.

Новая помощь от ЕС

В своем письме президенту Зеленскому фон дер Ляен отметила, что 50 млн евро от ЕС на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов должны способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

Несмотря на войну, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на ЕС. Мы продолжаем расширять наши "полосы солидарности" и выделим 50 млн. евро на ремонт вашей портовой инфраструктуры. Вместе мы отправляем украинское зерно в мир, – написала президент Еврокомиссии.

Также она добавила, что в октябре 2023 Украина экспортировала зерно объемом 4,6 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн - морским транспортом, а 1 млн тонн - железнодорожным и автомобильным транспортом.

ЕС предоставил Украине очередной транш

В конце октября Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро.

А уже в середине ноября стало известно, что Еврокомиссия выделит 110 млн. евро на гуманитарную помощь, из которых 100 млн. евро пойдут на помощь в Украине, а 10 млн. евро – на поддержку украинских беженцев в Молдове.

При этом после вступления в Европейский Союз Украина получит право на получение 186 млрд евро из бюджета блока в течение семи лет.

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