Чего Украине ждать от ЕС на фоне новых дискуссий в блоке — прогноз президента Латвии

По убеждению латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса, официальный Брюссель, несмотря на сопротивление некоторых стран-членов, в конце концов примет все положительные для Украины решения.
Президент Латвии решил успокоить украинцев
Эдгарс Ринкевичс обратил внимание на то, что Европейский Союз — это 27 демократических государств, и в них на выборах к власти приходят разные политические силы с разными идеологиями.
Именно это является причиной непростых дискуссий не только на уровне блока, но и на уровне НАТО.
По словам Эдгарса Ринкевичса, за время его политической карьеры он много раз сталкивался с ситуациями, когда все резко менялось в последние секунды.
Именно поэтому украинцам не стоит паниковать из-за постоянных споров в Европейском Союзе.
Что известно о визите Эдгарса Ринкевичса в Украину
24 ноября в Киеве прошла встреча украинского и латвийского лидеров Владимира Зеленского и Эдгарса Ринкевичса.
Последний посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали на средства Латвии.
Президент Украины подчеркнул, что очень "ценит визит Ринкевичса не только в Киев, но и в Ягодный на Черниговщине, где он собственными глазами увидел последствия российской оккупации в 2022 году".
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