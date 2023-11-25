Чего Украине ждать от ЕС на фоне новых дискуссий в блоке — прогноз президента Латвии

По убеждению латвийского лидера Эдгарса Ринкевичса, официальный Брюссель, несмотря на сопротивление некоторых стран-членов, в конце концов примет все положительные для Украины решения.

Президент Латвии решил успокоить украинцев

Эдгарс Ринкевичс обратил внимание на то, что Европейский Союз — это 27 демократических государств, и в них на выборах к власти приходят разные политические силы с разными идеологиями.

Именно это является причиной непростых дискуссий не только на уровне блока, но и на уровне НАТО.

Иногда приходится тратить немало усилий, много времени. И, к сожалению, в известной степени это очень раздражает. Нам всем нужно принять определенное решение быстро, ведь Украина нуждается в этой поддержке, а политический процесс длительный. Но, в конце концов, решения принимаются, – объяснил политик. Поделиться

По словам Эдгарса Ринкевичса, за время его политической карьеры он много раз сталкивался с ситуациями, когда все резко менялось в последние секунды.

Именно поэтому украинцам не стоит паниковать из-за постоянных споров в Европейском Союзе.

Сейчас я более оптимистично отношусь (к этому. – ред.). Да, возможно, нам понадобится больше обсуждений; возможно, нам понадобится больше времени – все равно единство (ЕС. – ред.) останется, мы сможем принять необходимые решения, не только касательно поддержки Украины, но и о переговорного процесса с Украиной, – подытожил президент Латвии. Поделиться

Что известно о визите Эдгарса Ринкевичса в Украину

24 ноября в Киеве прошла встреча украинского и латвийского лидеров Владимира Зеленского и Эдгарса Ринкевичса.

Последний посетил несколько объектов в Черниговской области, которые отстраивали на средства Латвии.

Латвия была и всегда будет решительным помощником и другом Украины в ее борьбе за свободу, – заявил Эдгарс Ринкевичс. Поделиться

During my Ukraine trip I visited reconstruction projects financed by Latvia in Chernihivska region, met President @ZelenskyyUa discussed further bilateral and EU/NATO assistance. Latvia is and always will be staunch supporter and friend of Ukraine in its fight for freedom🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/JMN6yyU8fj — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 24, 2023

Президент Украины подчеркнул, что очень "ценит визит Ринкевичса не только в Киев, но и в Ягодный на Черниговщине, где он собственными глазами увидел последствия российской оккупации в 2022 году".