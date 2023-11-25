На переконання латвійського лідера Едгарса Ринкевичса, офіційний Брюссель попри спротив деяких країн-членів зрештою ухвалить усі позитивні для України рішення.
Президент Латвії вирішив заспокоїти українців
Едгарс Ринкевичс звернув увагу на те, що Європейський Союз складається із 27 демократичних держав, й у них на виборах до влади приходять різні політичні сили з різними ідеологіями.
Саме це є причиною непростих дискусій не лише на рівні блоку, а також на рівні НАТО.
За словами Едгарса Ринкевичса, за час його довготривалої політичної кар’єри він багато разів стикався з ситуаціями, коли все різко змінювалося в останні секунди.
Саме тому українцям не варто панікувати через постійні суперечки у Європейському Союзі.
Що відомо про візит Едгарса Ринкевичса в Україну
24 листопада у Києві відбулася зустріч українського та латвійського лідерів Володимира Зеленського та Едгарса Рінкевичса.
Останній відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії.
Президент України наголосив, що дуже “цінує візит Рінкевичса не лише до Києва, а й до Ягідного на Чернігівщині, де він на власні очі побачив наслідки російської окупації у 2022 році”.
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