Президент Латвії вирішив заспокоїти українців

Едгарс Ринкевичс звернув увагу на те, що Європейський Союз складається із 27 демократичних держав, й у них на виборах до влади приходять різні політичні сили з різними ідеологіями.

Саме це є причиною непростих дискусій не лише на рівні блоку, а також на рівні НАТО.

Іноді доводиться витрачати чимало зусиль, чимало часу. І, на жаль, певною мірою, це дуже дратує. Нам усім треба ухвалити певне рішення швидко, адже Україна потребує цієї підтримки, а політичний процес є тривалим. Але врешті-решті рішення ухвалюються, – пояснив політик. Поширити

За словами Едгарса Ринкевичса, за час його довготривалої політичної кар’єри він багато разів стикався з ситуаціями, коли все різко змінювалося в останні секунди.

Саме тому українцям не варто панікувати через постійні суперечки у Європейському Союзі.

Зараз я більш оптимістично ставлюся (до цього. – Ред.). Так, можливо, нам знадобиться більше обговорень; можливо, нам знадобиться більше часу – все одно єдність (ЄС. – Ред.) залишиться, ми зможемо ухвалити необхідні рішення, не тільки щодо підтримки України, а й щодо переговорного процесу з Україною, – підсумував президент Латвії. Поширити

Що відомо про візит Едгарса Ринкевичса в Україну

24 листопада у Києві відбулася зустріч українського та латвійського лідерів Володимира Зеленського та Едгарса Рінкевичса.

Останній відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії.

Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України у її боротьбі за свободу, – заявив Едгарс Рінкевичс. Поширити

During my Ukraine trip I visited reconstruction projects financed by Latvia in Chernihivska region, met President @ZelenskyyUa discussed further bilateral and EU/NATO assistance. Latvia is and always will be staunch supporter and friend of Ukraine in its fight for freedom🇱🇻🇺🇦 pic.twitter.com/JMN6yyU8fj — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 24, 2023

Президент України наголосив, що дуже “цінує візит Рінкевичса не лише до Києва, а й до Ягідного на Чернігівщині, де він на власні очі побачив наслідки російської окупації у 2022 році”.