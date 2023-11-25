Чого Україні чекати від ЄС на тлі нових суперечок у блоці — прогноз президента Латвії
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Політика
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Чого Україні чекати від ЄС на тлі нових суперечок у блоці — прогноз президента Латвії

Володимир Зеленський
Едгарс Ринкевичс

На переконання латвійського лідера Едгарса Ринкевичса, офіційний Брюссель попри спротив деяких країн-членів зрештою ухвалить усі позитивні для України рішення.

Президент Латвії вирішив заспокоїти українців

Едгарс Ринкевичс звернув увагу на те, що Європейський Союз складається із 27 демократичних держав, й у них на виборах до влади приходять різні політичні сили з різними ідеологіями.

Саме це є причиною непростих дискусій не лише на рівні блоку, а також на рівні НАТО.

Іноді доводиться витрачати чимало зусиль, чимало часу. І, на жаль, певною мірою, це дуже дратує. Нам усім треба ухвалити певне рішення швидко, адже Україна потребує цієї підтримки, а політичний процес є тривалим. Але врешті-решті рішення ухвалюються, – пояснив політик.

За словами Едгарса Ринкевичса, за час його довготривалої політичної кар’єри він багато разів стикався з ситуаціями, коли все різко змінювалося в останні секунди.

Саме тому українцям не варто панікувати через постійні суперечки у Європейському Союзі.

Зараз я більш оптимістично ставлюся (до цього. – Ред.). Так, можливо, нам знадобиться більше обговорень; можливо, нам знадобиться більше часу – все одно єдність (ЄС. – Ред.) залишиться, ми зможемо ухвалити необхідні рішення, не тільки щодо підтримки України, а й щодо переговорного процесу з Україною, – підсумував президент Латвії.

Що відомо про візит Едгарса Ринкевичса в Україну

24 листопада у Києві відбулася зустріч українського та латвійського лідерів Володимира Зеленського та Едгарса Рінкевичса.

Останній відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії.

Латвія була і завжди буде рішучим помічником і другом України у її боротьбі за свободу, – заявив Едгарс Рінкевичс.

Президент України наголосив, що дуже “цінує візит Рінкевичса не лише до Києва, а й до Ягідного на Чернігівщині, де він на власні очі побачив наслідки російської окупації у 2022 році”.

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