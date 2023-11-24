Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України

Цього разу Канада передасть ЗСУ 11 тис штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв.

Канада надає нову допомогу Україні

Канада 24 листопада оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Йдеться про стрілецьку зброю.

Про це повідомивє прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту, – заявив Трюдо. Поширити

За його словами, Канада передасть українським військовим 11 тис штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв. Їх виготовила компанія Colt Canada, яка базується в Онтаріо.

Про це Трюдо заявив на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

Політики також обговорили посилення санкцій проти Росії.

Канада на стороні України

Попри те, що Канада розташована далеко від України, американська країна разом з США підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

Канада надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

У вересні 2023 року український президент Володимир Зеленський вперше від початку війни відвідав Канаду.

Нещодавно стало відомо, що Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських дол (понад 947 млн дол США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року.