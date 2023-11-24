Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины

В этот раз Канада передаст ВСУ 11 тыс штурмовых винтовок и более 9 млн патронов.
Канада оказывает новую помощь Украине
Канада 24 ноября объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о стрелковом оружии.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
По его словам, Канада передаст украинским военным 11 тыс штурмовых винтовок и более 9 млн патронов. Их изготовила компания Colt Canada, базирующаяся в Онтарио.
Об этом Трюдо заявил на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
Политики также обсудили ужесточение санкций против России.
Канада на стороне Украины
Несмотря на то, что Канада находится далеко от Украины, американская страна вместе с США поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия.
Канада предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.
В сентябре 2023 года украинский президент Владимир Зеленский впервые с начала войны посетил Канаду.
Недавно стало известно, что Канада выделит Украине 1,3 млрд канадских долл. (более 947 млн долл. США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.
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