Канада предоставит Украине более 900 тыс долл военной помощи

Средства будут выделены Украине Канадой в течение трех лет. В период с 2023 по 2024 год Украина получит 816 тыс канадских долларов.

Военная помощь на три года

Канада выделит Украине 1,3 млрд канадских долларов (более 947 тыс долл США) на военную помощь. Эти средства будут начислены до 2026 года.

Об этом сообщается в экономическом отчете, обнародованном на сайте правительства Канады 21 ноября.

Средства будут выделены Украине в течение трех лет. Так, в период с 2023 по 2024 год Украина получит от Канады 816 тыс канадских долларов.

Также в 2024-2025 годах украинская армия получит помощь на 318 тыс канадских долларов, а в период с 2025 по 2026 год – 197 тыс канадских долларов.

С 2026 года военная помощь Украине в отчете обозначается нулевой.

Канада помогает Украине

Несмотря на то, что Канада находится далеко от Украины, американская страна вместе с США поддержала украинцев в захватнической войне, которую развязала Россия.

Канада предоставила военную, финансовую, гуманитарную и политическую поддержку, поддержала санкции против России. Также в мае 2022 года после освобождения севера Украины премьер Канады Джастин Трюдо приехал в Киев.

Правительство Канады просит у парламента 385 млн долл на военную помощь Украине, в которую будет включено предоставление огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживание танков

В бюджетном документе, внесенном правительством Канады в Палату общин, говорится о запросе на выделение 500 млн канадских долл (около 385 млн долл США) на военную помощь Украине.

Отмечается, что эти средства будут использованы на предоставление оборудования и услуг Украине, которая защищает свой суверенитет, в том числе огнестрельного оружия, камер для дронов, обучение пилотов и обслуживания танков.

В частности, в документ включено около 38,5 млн долл. США на канадскую военную тренировочную миссию UNIFIER и более 67 млн долл. США на миграционную программу "Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки".