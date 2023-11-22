Канада надасть Україні понад 900 тис дол військової допомоги

Кошти будуть виділені Україні Канадою протягом трьох років. У період з 2023 до 2024 року Україна отримає 816 тис канадських доларів.

Військова допомога на три роки

Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 тис дол США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року.

Про це повідомляється у економічному звіті, оприлюдненому на сайті уряду Канади 21 листопада.

Зазначається, що кошти будуть виділені Україні протягом трьох років. Так, у період з 2023 до 2024 року Україна отримає від Канади 816 тис канадських доларів.

Також у 2024-2025 роках українська армія отримає допомогу на 318 тис канадських доларів, а у період з 2025 до 2026 року – 197 тис канадських доларів.

З 2026 року військова допомога Україні у звіті позначається нульовою.

Канада допомагає Україні

Попри те, що Канада розташована далеко від України, американська країна разом з США підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

Канада надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

Уряд Канади просить у парламенту 385 млн дол на військову допомогу Україні, до якої буде включено надання вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків

У бюджетному документі, внесеному урядом Канади до Палати громад, йдеться про запит на виділення 500 млн канадських доларів (близько 385 млн дол США) на військову допомогу Україні.

Зазначається, що ці кошти будуть використані на “надання обладнання й послуг Україні, яка захищає свій суверенітет, в тому числі вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків”.

Зокрема, у документ включено близько 38,5 млн дол США на канадську військову тренувальну місію UNIFIER та більш як 67 млн дол США на міграційну програму “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки”.