Канада розслідує ймовірний продаж своєї антидронової системи московському університету

Правоохоронці й розвідувальні служби Канади перевірять інформацію про можливий продаж системи протидії безпілотникам канадської компанії Skycope Technologies Російському технологічному університету.
Канадська антидронова система опинилася у РФ
Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що правоохоронці й розвідувальні служби перевірять інформацію про можливий продаж системи протидії безпілотникам канадської компанії Skycope Technologies Російському технологічному університету ("МИРЭА").
Про це Блер сказав 17 листопада, виступаючи на відкритті Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.
Міністр вказав, що в нього викликають "значне занепокоєння" повідомлення про ймовірний продаж із Канади до Росії підсанкційних технологій, хоча ситуація зі Skycope Technologies ще потребує перевірки.
Блер уточнив, що не може коментувати, про які саме процедури може йтись, до проведення розслідування, "але я хочу запевнити вас, що ми ставимося до цього питання дуже серйозно".
ВНЗ з Москви має канадську систему SkyEye
Один із ВНЗ Москви придбав канадську систему виявлення дронів. Ймовірно, це відбулось в обхід санкцій.
Про це повідомляє російське видання Meduza.
Російський Московський державний технічний університет радіотехніки, електроніки і автоматики (МІРЕА) придбав за 4,5 млн рублів радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye, яка розробляється канадською компанією Skycope Technologies Inc.
Радар-детектор SkyEye здатний розпізнати більше 330 моделей дронів на відстані до 35 кілометрів на відкритій місцевості й до 10 кілометрів у місті. Дальність дії системи дозволяє прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги.
За словами юриста санкційної практики британської компанії Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye потрапляють під обмеження, які були введенні Канадою. ВНЗ оголосив про тендер ще на початку травня й протягом двох тижнів обирав переможця. Радар-детектор було поставлено вже 7 червня.
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