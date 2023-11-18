Канада розслідує ймовірний продаж своєї антидронової системи московському університету

Канадська антидронова система опинилася у РФ

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що правоохоронці й розвідувальні служби перевірять інформацію про можливий продаж системи протидії безпілотникам канадської компанії Skycope Technologies Російському технологічному університету ("МИРЭА").

Про це Блер сказав 17 листопада, виступаючи на відкритті Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

Міністр вказав, що в нього викликають "значне занепокоєння" повідомлення про ймовірний продаж із Канади до Росії підсанкційних технологій, хоча ситуація зі Skycope Technologies ще потребує перевірки.

Це питання, яке будуть розслідувати наші правоохоронні органи й служби національної безпеки та розвідки. І якщо порушення санкцій, які ми запровадили справді мало місце, існують юридичні процедури, які можуть бути застосовані, – додав він. Поширити

Блер уточнив, що не може коментувати, про які саме процедури може йтись, до проведення розслідування, "але я хочу запевнити вас, що ми ставимося до цього питання дуже серйозно".

ВНЗ з Москви має канадську систему SkyEye

Один із ВНЗ Москви придбав канадську систему виявлення дронів. Ймовірно, це відбулось в обхід санкцій.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Російський Московський державний технічний університет радіотехніки, електроніки і автоматики (МІРЕА) придбав за 4,5 млн рублів радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye, яка розробляється канадською компанією Skycope Technologies Inc.

Радар-детектор SkyEye здатний розпізнати більше 330 моделей дронів на відстані до 35 кілометрів на відкритій місцевості й до 10 кілометрів у місті. Дальність дії системи дозволяє прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги.

Університет може використовувати систему в дослідницьких цілях, оскільки працює над антидроновими пристроями. Наприклад, ще раніше, ВНЗ придбав китайські антидронові рушниці "Дрон 1200" за 400 тисяч рублів з дальністю дії до 1,2 кілометра, – йдеться у повідомленні. Поширити

За словами юриста санкційної практики британської компанії Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye потрапляють під обмеження, які були введенні Канадою. ВНЗ оголосив про тендер ще на початку травня й протягом двох тижнів обирав переможця. Радар-детектор було поставлено вже 7 червня.