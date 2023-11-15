В обхід санкцій. Московський ВНЗ купив канадський радар-детектор для виявлення дронів

Російський Московський державний технічний університет радіотехніки, електроніки і автоматики придбав за 4,5 млн рублів радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye виробництва Канади.
ВНЗ з Москви має канадську систему SkyEye
Один із ВНЗ Москви придбав канадську систему виявлення дронів. Ймовірно, це відбулось в обхід санкцій.
Про це повідомляє російське видання Meduza.
Російський Московський державний технічний університет радіотехніки, електроніки і автоматики (МІРЕА) придбав за 4,5 млн рублів радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye, яка розробляється канадською компанією Skycope Technologies Inc.
Радар-детектор SkyEye здатний розпізнати більше 330 моделей дронів на відстані до 35 кілометрів на відкритій місцевості й до 10 кілометрів у місті. Дальність дії системи дозволяє прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги.
За словами юриста санкційної практики британської компанії Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye потрапляють під обмеження, які були введенні Канадою. ВНЗ оголосив про тендер ще на початку травня й протягом двох тижнів обирав переможця. Радар-детектор було поставлено вже 7 червня.
Санкції проти Росії
Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.
Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.
До дванадцятого пакета ЄС мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й щодо алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення, зазначив посадовець.
Він зауважив, що Євросоюз тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.
Крім того, істотною частиною нового пакета штрафних заходів буде механізм щодо запобігання їхнього обходу, кажуть у Брюсселі.
Посадовці Євросоюзу запевняють, що Україна залишається для нього пріоритетом, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, лідери обговорять довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2024-2027 роки і закладений у нього фонд допомоги Україні на 50 млрд євро, а також його структуру.
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