В обхід санкцій. Московський ВНЗ купив канадський радар-детектор для виявлення дронів

Російський Московський державний технічний університет радіотехніки, електроніки і автоматики придбав за 4,5 млн рублів радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye виробництва Канади.

ВНЗ з Москви має канадську систему SkyEye

Один із ВНЗ Москви придбав канадську систему виявлення дронів. Ймовірно, це відбулось в обхід санкцій.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Російський Московський державний технічний університет радіотехніки, електроніки і автоматики (МІРЕА) придбав за 4,5 млн рублів радар-детектор для виявлення безпілотників SkyEye, яка розробляється канадською компанією Skycope Technologies Inc.

Радар-детектор SkyEye здатний розпізнати більше 330 моделей дронів на відстані до 35 кілометрів на відкритій місцевості й до 10 кілометрів у місті. Дальність дії системи дозволяє прикрити більше третини площі Москви в межах Московської кільцевої автодороги.

Університет може використовувати систему в дослідницьких цілях, оскільки працює над антидроновими пристроями. Наприклад, ще раніше, ВНЗ придбав китайські антидронові рушниці "Дрон 1200" за 400 тисяч рублів з дальністю дії до 1,2 кілометра, – йдеться у повідомленні. Поширити

За словами юриста санкційної практики британської компанії Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye потрапляють під обмеження, які були введенні Канадою. ВНЗ оголосив про тендер ще на початку травня й протягом двох тижнів обирав переможця. Радар-детектор було поставлено вже 7 червня.

Санкції проти Росії

Європейський Союз вже схвалив 11 пакетів санкцій проти Російської Федерації. Під обмеження потрапили, наприклад, товари, які можна використовувати у виробництві зброї. Зокрема до санкцій внесли фізичні та юридичні особи, які відповідають за вторгнення в Україну і допомагають продовжувати війну.

Наразі ЄС планує узгодити 12-й пакет антиросійських санкцій, який включатиме нові списки персональних обмежень, а також експортні санкції, зокрема щодо алмазів.

До дванадцятого пакета ЄС мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й щодо алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення, зазначив посадовець.

Він зауважив, що Євросоюз тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

Неймовірно, але в них знаходять навіть чіпи від холодильників, – сказав високопосадовець. Поширити

Крім того, істотною частиною нового пакета штрафних заходів буде механізм щодо запобігання їхнього обходу, кажуть у Брюсселі.

Посадовці Євросоюзу запевняють, що Україна залишається для нього пріоритетом, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, лідери обговорять довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2024-2027 роки і закладений у нього фонд допомоги Україні на 50 млрд євро, а також його структуру.