В обход санкций. Московский вуз купил канадский радар-детектор для обнаружения дронов

Российский Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики приобрел за 4,5 млн. рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye производства Канады.
ВУЗ из Москвы имеет канадскую систему SkyEye
Один из вузов Москвы приобрел канадскую систему обнаружения дронов. Вероятно, это произошло в обход санкций.
Об этом сообщает российское издание Meduza.
Российский Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики приобрел за 4,5 млн рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye, разрабатываемой канадской компанией Skycope Technologies Inc.
Радар-детектор SkyEye способен распознать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе. Дальность действия системы позволяет прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги.
По словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye попадают под ограничения, введенные Канадой. ВУЗы объявил о тендере еще в начале мая и в течение двух недель выбирал победителя. Радар-детектор был поставлен уже 7 июня.
Санкции против России
Европейский Союз одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.
В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.
В двенадцатый пакет ЕС должны войти санкции не только в отношении российских алмазов, но и в отношении алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставку товаров двойного назначения, отметил чиновник.
Он отметил, что Евросоюз тесно сотрудничает с Украиной по вопросу распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах.
Кроме того, существенной частью нового пакета штрафных мер будет механизм предотвращения их обхода, говорят в Брюсселе.
Чиновники Евросоюза уверяют, что Украина остается для него приоритетом, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы и заложенный в него фонд помощи Украине на 50 млрд евро, а также его структуру.
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