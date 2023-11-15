В обход санкций. Московский вуз купил канадский радар-детектор для обнаружения дронов

Российский Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики приобрел за 4,5 млн. рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye производства Канады.

ВУЗ из Москвы имеет канадскую систему SkyEye

Один из вузов Москвы приобрел канадскую систему обнаружения дронов. Вероятно, это произошло в обход санкций.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

Российский Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики приобрел за 4,5 млн рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye, разрабатываемой канадской компанией Skycope Technologies Inc.

Радар-детектор SkyEye способен распознать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе. Дальность действия системы позволяет прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги.

Университет может использовать систему в исследовательских целях, поскольку работает над антидроновыми устройствами. Например, еще раньше, вузы приобрели китайские антидроновые ружья "Дрон 1200" за 400 тысяч рублей с дальностью действия до 1,2 километра, – говорится в сообщении. Поделиться

По словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye попадают под ограничения, введенные Канадой. ВУЗы объявил о тендере еще в начале мая и в течение двух недель выбирал победителя. Радар-детектор был поставлен уже 7 июня.

Санкции против России

Европейский Союз одобрил 11 пакетов санкций против Российской Федерации. Под ограничения попали, к примеру, продукты, которые можно употреблять в производстве орудия. В частности, в санкции внесли физические и юридические лица, которые отвечают за вторжение в Украину и помогают продолжать войну.

В настоящее время ЕС планирует согласовать 12-й пакет антироссийских санкций, включающий новые списки персональных ограничений, а также экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

В двенадцатый пакет ЕС должны войти санкции не только в отношении российских алмазов, но и в отношении алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставку товаров двойного назначения, отметил чиновник.

Он отметил, что Евросоюз тесно сотрудничает с Украиной по вопросу распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах.

Невероятно, но у них находят даже чипы от холодильников, – сказал чиновник. Поделиться

Кроме того, существенной частью нового пакета штрафных мер будет механизм предотвращения их обхода, говорят в Брюсселе.

Чиновники Евросоюза уверяют, что Украина остается для него приоритетом, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы и заложенный в него фонд помощи Украине на 50 млрд евро, а также его структуру.