Канада расследует вероятную продажу своей антидроновой системы московскому университету

Правоохранители и разведывательные службы Канады проверят информацию о возможной продаже системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies Российскому технологическому университету.
Канадская антидроновая система оказалась в РФ
Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что правоохранители и разведывательные службы проверят информацию о возможной продаже системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies Российскому технологическому университету (МИРЭА).
Об этом Блэр сказал 17 ноября, выступая на открытии Международного форума безопасности в Галифаксе.
Министр указал, что у него вызывают "значительную обеспокоенность" сообщения о возможной продаже из Канады в Россию подсанкционных технологий, хотя ситуация со Skycope Technologies еще нуждается в проверке.
Блэр уточнил, что не может комментировать, о каких именно процедурах может идти речь, до проведения расследования, "но я хочу заверить вас, что мы относимся к этому вопросу очень серьезно".
ВУЗ из Москвы имеет канадскую систему SkyEye
Один из вузов Москвы приобрел канадскую систему обнаружения дронов. Вероятно, это произошло в обход санкций.
Об этом сообщает российское издание Meduza.
Российский Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) приобрел за 4,5 млн рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye, разрабатываемой канадской компанией Skycope Technologies Inc.
Радар-детектор SkyEye способен распознать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе. Дальность действия системы позволяет прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги.
По словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye попадают под ограничения, введенные Канадой. ВУЗы объявил о тендере еще в начале мая и в течение двух недель выбирал победителя. Радар-детектор был поставлен уже 7 июня.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-