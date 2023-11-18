Канада расследует вероятную продажу своей антидроновой системы московскому университету

Канадская антидроновая система оказалась в РФ

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что правоохранители и разведывательные службы проверят информацию о возможной продаже системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies Российскому технологическому университету (МИРЭА).

Об этом Блэр сказал 17 ноября, выступая на открытии Международного форума безопасности в Галифаксе.

Министр указал, что у него вызывают "значительную обеспокоенность" сообщения о возможной продаже из Канады в Россию подсанкционных технологий, хотя ситуация со Skycope Technologies еще нуждается в проверке.

Это вопрос, который будут расследовать наши правоохранительные органы и службы национальной безопасности и разведки. И если нарушение санкций, которые мы ввели действительно имело место, существуют юридические процедуры, которые могут быть применены, – добавил он. Поделиться

Блэр уточнил, что не может комментировать, о каких именно процедурах может идти речь, до проведения расследования, "но я хочу заверить вас, что мы относимся к этому вопросу очень серьезно".

ВУЗ из Москвы имеет канадскую систему SkyEye

Один из вузов Москвы приобрел канадскую систему обнаружения дронов. Вероятно, это произошло в обход санкций.

Об этом сообщает российское издание Meduza.

Российский Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА) приобрел за 4,5 млн рублей радар-детектор для обнаружения беспилотников SkyEye, разрабатываемой канадской компанией Skycope Technologies Inc.

Радар-детектор SkyEye способен распознать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 км на открытой местности и до 10 км в городе. Дальность действия системы позволяет прикрыть более трети площади Москвы в пределах Московской кольцевой автодороги.

Университет может использовать систему в исследовательских целях, поскольку работает над антидроновыми устройствами. Например, еще раньше, вузы приобрели китайские антидроновые ружья "Дрон 1200" за 400 тысяч рублей с дальностью действия до 1,2 километра, – говорится в сообщении. Поделиться

По словам юриста санкционной практики британской компании Zorge Partners Limited Романа Рашимаса, поставки SkyEye попадают под ограничения, введенные Канадой. ВУЗы объявил о тендере еще в начале мая и в течение двух недель выбирал победителя. Радар-детектор был поставлен уже 7 июня.