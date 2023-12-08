Украина и Швеция обсуждают возможное предоставление ВСУ самолетов Gripen — Минобороны

Во время встречи министра обороны Рустема Умерова и Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Швеции генерала Микаэля Бюдена обсуждались потенциальные поставки ВСУ самолетов Gripen.

Обсуждение поставки Украине самолетов Gripen

Заместитель министра обороны Иван Гаврилюк отметил, что идет плодотворная двусторонняя работа по передаче нам самолетов Gripen.

Он добавил, что «определенные вопросы, связанные с НАТО», однако выразил надежду, что «совместными усилиями у нас получится получить эти самолеты».

Главнокомандующий Вооруженными Силами Швеции генерал Микаэль Бюден, возглавлявший шведскую делегацию, отметил, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и на военном операционном уровне.

Я знаю, что диалог между нашими странами продолжается. Так что мы в ожидании политических решений, – сказал генерал Бюден. Поделиться

Получит ли Украина самолеты Gripen

В октябре Politico писало, что правительство Швеции в течение нескольких недель осторожно готовило почву для возможного размещения самолетов в Украине после заявлений Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют отправить F-16 в Киев.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных типов поддержки истребителям Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen.

Эксперты отмечают, что Gripen считается относительно дешевым и простым в обслуживании, и он может работать с более коротких, узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные посадочные полосы на прямых участках шоссе.