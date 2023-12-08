Україна і Швеція обговорюють можливе надання ЗСУ літаків Gripen — Міноборони

Під час зустрічі міністра оборони Рустема Умерова та Верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена обговорювалося потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

Обговорення постачання Україні літаків Gripen

Заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що триває плідна двостороння робота стосовно передачі нам літаків Gripen.

Він додав, що є «певні питання, пов’язані з НАТО», однак висловив сподівання, що «спільними зусиллями у нас вийде отримати ці літаки».

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден, який очолював шведську делегацію, зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень, – сказав генерал Бюден. Поширити

Чи отримає Україна літаки Gripen

У жовтні Politico писало, що протягом уряд Швеції протягом кількох тижнів обережно готував ґрунт для можливого розміщення літаків в Україні після заяв Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити F-16 до Києва.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон раніше заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних типів підтримки винищувачам України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen.

Експерти зазначають, що Gripen вважається відносно дешевим і простим в обслуговуванні, і він може працювати з коротших, вузьких злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані посадочні смуги на прямих ділянках шосе.