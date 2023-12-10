Генерал Вооруженных сил Швеции Бюден посетил украинских бойцов на фронте – видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции побывал на передовой

В ходе встречи генерал Микаэль Бюден пообщался с артиллеристами и пехотинцами, которые проходили обучение в Швеции и высоко оценили их боевую работу.

Он поинтересовался, была ли полезна подготовка, которую украинские воины получили в Швеции. Украинские военнослужащие ответили, что начали применять навыки с первых дней в поле боя.

Украинские воины поблагодарили генерала Микаеля Бюдена и его государство за устойчивую поддержку украинского народа в борьбе за независимость.

Что известно о помощи Швеции Украине

Во время недавней встречи Бюдена с министром обороны Рустемом Умеровым говорилось о возможности поставки Вооруженным силам истребителей Gripen.

Бюден сказал, что вопрос передачи самолетов Gripen Украине обсуждается как на политическом, так и военном операционном уровне.

Как известно, Швеция входит в авиационную коалицию, целью которой является предоставление Украине истребителей. Ранее украинские летчики и наземный персонал имели возможность опробовать в Швеции самолеты Gripen.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных типов поддержки истребителям Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen.

Эксперты отмечают, что Gripen считается относительно дешевым и простым в обслуживании, и он может работать с более коротких, узких взлетно-посадочных полос, включая импровизированные посадочные полосы на прямых участках шоссе.