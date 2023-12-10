Генерал Збройних сил Швеції Бюден відвідав українських бійців на фронті — відео

Головнокомандувач Збройних Сил Швеції генерал Мікаель Бюден відвідав підрозділи 45 окремої артилерійської бригади, які виконують завдання на Східному напрямку.

Головнокомандувач Збройних сил Швеції побував на передовій

В ході зустрічі генерал Мікаель Бюден поспілкувався з артилеристами та піхотинцями, які проходили навчання у Швеції та високо оцінив їх бойову роботу.

Він поцікавився, чи була корисною підготовка, яку українські воїни отримали у Швеції. Українські військовослужбовці відповіли, що почали застосовувати навички із перших днів на полі бою.

Українські воїни подякували генералові Мікаелеві Бюдену та його державі за стійку підтримку українського народу у боротьбі за незалежність.

Що відомо про допомогу Швеції Україні

Під час нещодавньої зустрічі Бюдена з міністром оборони Рустемом Умєровим йшлося про можливість постачання Збройним силам винищувачів Gripen.

Бюден сказав, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

Як відомо, Швеція входить до авіаційної коаліції, метою якої є надання Україні винищувачів. Раніше українські льотчики і наземний персонал мали можливість випробувати у Швеції літаки Gripen.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон раніше заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних типів підтримки винищувачам України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen.

Експерти зазначають, що Gripen вважається відносно дешевим і простим в обслуговуванні, і він може працювати з коротших, вузьких злітно-посадкових смуг, включаючи імпровізовані посадочні смуги на прямих ділянках шосе.