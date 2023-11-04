Офіційно. Швеція передала Україні партію самохідних артустановок Archer

Швеція надала Україні САУ Archer

Швеція офіційно підтвердила передачу Україні восьми самохідних артилерійських установок Archer.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Today is the Day of Missile Forces and Artillery in Ukraine. It is a very suitable day to officially announce that the promised Swedish Archer artillery pieces now have a new owner: the Armed Forces of Ukraine. (1/2) pic.twitter.com/RAEipdTiXl — Pål Jonson (@PlJonson) November 3, 2023

За його словами, це, безумовно, важливо для українців, оскільки система Archer має хорошу мобільність і високу точність.

Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні САУ Archer у січні.

Радіус дії установки становить п'ять кілометрів. Для розгортання, відкриття вогню та від'їзду з місця потрібно лише кілька хвилин.

Уряд Швеції веде підготовку щодо передачі винищувачів

Politico пише, що протягом останніх тижнів правоцентристський уряд обережно готував ґрунт для можливого розміщення літаків в Україні після заяв Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів про те, що вони планують відправити F-16 до Києва.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон раніше заявив, що він доручив шведському військовому керівництву вивчити потенційний вплив надання різних типів підтримки винищувачам України, включаючи експорт або дарування літаків Gripen.

Військові мають доповісти про це до 6 листопада.

Нагадаємо, що Швеція вже відправила Україні переносні протитанкові ракети, бронетехніку та артилерійські системи. У 14-му пакеті були, зокрема, запчастини та боєприпаси до них.