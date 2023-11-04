Официально. Швеция передала Украине партию самоходных артустановок Archer

Швеция предоставила Украине САУ Archer

Швеция официально подтвердила передачу Украине восьми самоходных артиллерийских установок Archer.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Today is the Day of Missile Forces and Artillery in Ukraine. It is a very suitable day to officially announce that the promised Swedish Archer artillery pieces now have a new owner: the Armed Forces of Ukraine. (1/2) pic.twitter.com/RAEipdTiXl — Pål Jonson (@PlJonson) November 3, 2023

По его словам, это, безусловно, важно для украинцев, поскольку у системы Archer есть хорошая мобильность и высокая точность.

Шведское правительство приняло решение о передаче Украине САУ Archer в январе.

Радиус действия установки составляет пять километров. Для развертывания, открытия огня и отъезда с места нужно всего несколько минут.

Правительство Швеции готовится к передаче истребителей

Politico пишет, что в последние недели правоцентристское правительство осторожно готовило почву для возможного размещения самолетов в Украине после заявлений Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов о том, что они планируют отправить F-16 в Киев.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон ранее заявил, что он поручил шведскому военному руководству изучить потенциальное влияние на оказание различных типов поддержки истребителям Украины, включая экспорт или дарение самолетов Gripen.

Военные должны доложить об этом до 6 ноября.

Напомним, что Швеция уже отправила Украине переносные противотанковые ракеты, бронетехнику и артиллерийские системы. В 14 пакете были, в частности, запчасти и боеприпасы к ним.