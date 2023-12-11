Швеція оголосила про "зимовий" пакет допомоги Україні на 120 млн євро — що туди входить
Категорія
Світ
Дата публікації

Швеція оголосила про "зимовий" пакет допомоги Україні на 120 млн євро — що туди входить

Швеція
Джерело:  svt.se

Швеція оголосила про виділення Україні 120 млн євро на підтримку цивільного населення під час зими. Пакет представили прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і міністр допомоги Йохан Форсселл.

Зимова допомога Україні від Швеції

Крістерссон зазначив, що Україна бореться не тільки за власне виживання, а й за їхнє, тому хвилює те, що довгострокова підтримка України під загрозою блокування, як в США, так і в ЄС.

Більша частина грошей піде до фонду Світового банку для відновлення України. Фонд підтримує центральну інфраструктуру України в сферах енергетики, житла, охорони здоров'я та транспорту.

Кошти також будуть скеровані на закупівлю обладнання для опалення та передачі потужностей в українській електромережі. Йдеться також про створення притулків.

Росія свідомо атакує цивільну інфраструктуру, щоб і без того серйозне випробування для цивільного населення було ще жорсткішим. Цим пакетом ми хочемо допомогти Україні як побудувати нове, так і відремонтувати зруйноване, – зазначив Йохан Форсселл.

Це найбільша на сьогодні підтримка в рамках двосторонньої допомоги Швеції Україні, – сказав на прес-конференції Ульф Крістерссон.

Переговори про передачу літаків Gripen

9 грудня під час зустрічі міністра оборони Рустема Умерова та Верховного головнокомандувача Збройних сил Швеції генерала Мікаеля Бюдена обговорювалося потенційне постачання ЗСУ літаків Gripen.

Бюден зазначив, що питання передачі літаків Gripen Україні обговорюється як на політичному, так і на військовому операційному рівні.

Я знаю, що діалог між нашими країнами триває. Тож ми в очікуванні політичних рішень, – сказав генерал Бюден.

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