Полковник Кемп описал единственный сценарий победы Украины в войне с Россией

Полковник Ричард Кемп, офицер британской армии в отставке, убежден в том, что только мощная военная поддержка со стороны международных партнеров позволит Украине разгромить РФ на поле боя. В первую очередь речь идет о ракетах, танках и самолетах.
Почему новое контрнаступление ВСУ не изменило ход войны
Полковник Кемп обращает внимание на то, что именно из-за нехватки авиации, артиллерии и инженерных средств украинская армия не смогла прорваться через мощную российскую оборону.
Полковник Кемп побывал на передовой украинского контрнаступления вместе с командой online.ua и рассказал, с чем приходится сталкиваться украинским военным. Смотрите здесь:
Нельзя также забывать о том, как часто западные страны тормозили и блокировали судьбоносные решения для помощи ВСУ.
В первую очередь речь идет о Германии, которая в начале вторжения РФ передала Украине только аптечки и каски. Затем началась история с блокирования решения о предоставлении танков для ВСУ.
Подобных ситуаций было очень много с разными партнерами Киева, которые боялись или продолжают бояться реакции и мести российского диктатора Владимира Путина.
Все, что происходит прямо сейчас на украинском фронте, — результат недостаточной помощи Запада.
Как бы ни старался американский лидер Джо Байден, только его инициативы мало для прорыва Украины.
Все большее число стран ослабляет или прекращает поддержку Украины
Полковник Кемп призывает международное сообщество не игнорировать тот факт, что украинскому народу все труднее сопротивляться российской агрессии на фоне резкого изменения политики отдельных стран.
Как известно, Словакия с самого начала была верным другом и соратником Украины, однако новое правительство этой страны с промосковской платформой отменило план по отправке ракет и артиллерийских снарядов для ВСУ, а также призвало к мирным переговорам и отмене санкций против России.
Конечно, прекращение военной помощи со стороны Словакии является неудачей, а не переломным моментом.
Однако ее новая политическая позиция усугубит растущий скандал в ЕС относительно переговоров о членстве Украины, а также как финансовой поддержки, так и военной помощи.
Позиция Венгрии во главе с пророссийским премьером Виктором Орбаном не меняется последние годы.
Попытка украинского лидера Владимира Зеленского убедить приспешника Путина пока не принесла желаемых результатов.
Нельзя также забывать о том, что план Белого дома по предоставлению Киеву еще 61 миллиарда долларов помощи был заблокирован республиканцами в Сенате.
Полковник Кэмп назвал формулу победы Украины в войне с РФ
На фоне последних событий на международной арене Украина оказалась в затруднительной ситуации, однако все равно имеет абсолютно реальный шанс на победу в этой войне.
Полковник Кэмп предупреждает, что армия РФ может готовиться к новому масштабному наступлению в 2024 году.
Несмотря на это, Киев может столкнуться с новым торможением решений в столицах Европы и США, поскольку усталость от войны уже наступила, а внимание переключилось с Украины на Ближний Восток.
По мнению полковника Кемпа, после поражения Украины Альянс окончательно потерял бы остатки доверия, особенно после разгрома в Афганистане два года назад.
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