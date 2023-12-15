Полковник Кемп описав єдиний сценарій перемоги України у війні з Росією

Полковник Річард Кемп, офіцер британської армії у відставці, переконаний у тому, що лише потужна військова підтримка з боку міжнародних партнерів дасть Україні змогу розгромити РФ на полі бою. Насамперед йдеться про ракети, танки та літаки.

Чому новий контрнаступ ЗСУ не змінив хід війни

Полковник Кемп звертає увагу на те, що саме через брак авіації, артилерії та інженерних засобів українська армія не змогла прорватися через міцну та розлогу російську оборону, яка будувалася одночасно з тим, як українці готувалися її прорвати.

Побачивши це на власні очі на передовій, я не можу звинувачувати українську військову доблесть. Однак рішучості західних країн надати їм інструментів, необхідних для завершення роботи, катастрофічно не вистачає. Поширити

Полковник Кемп побував на передовій українського контрнаступу разом з командою online.ua і розповів, з чим доводиться стикатися українським військовим. Дивіться тут:

Не можна також забувати про той факт, як часто західні країни гальмували та блокували доленосні рішення щодо допомоги ЗСУ.

Насамперед йдеться про Німеччину, яка на початку вторгнення РФ передала Україні лише аптечки так каски. Потім почалася історія з блокування рішення про надання танків для ЗСУ.

Подібних ситуацій було дуже багато з різними партнерами Києва, які боялися, чи продовжують боятися, реакції та помсти російського диктатора Володимира Путіна.

Все, що відбувається просто зараз на українському фронті, — результат недостатньої допомоги Заходу.

Як би не старався американський лідер Джо Байден, лише його ініціативи замало для прориву України.

Ті боєприпаси, які були відправлені США та іншими країнами, підпадали під суворі обмеження щодо їх використання. Це включало умову, що вони не можуть бути використані проти суверенної території Росії, де можуть завдати шкоди, яка могла б змінити правила гри. Поширити

Дедалі більше країн послаблює або припиняє підтримку України

Полковник Кемп закликає міжнародну спільноту не ігнорувати той факт, що українському народу дедалі важче чинити опір російській агресії на тлі різкої зміни політики окремих країн.

Як відомо, Словаччина з самого початку була вірним другом та соратником України, однак новий уряд цієї країни з промосковською платформою скасував план з відправлення ракет та артилерійських снарядів для ЗСУ, а також закликав до мирних переговорів та скасування санкцій проти Росії.

Звичайно, припинення військової допомоги з боку Словаччини є невдачею, а не переломним моментом.

Однак її нова політична позиція посилить зростаючий скандал у ЄС щодо переговорів про членство України, а також як фінансової підтримки, так і військової допомоги.

Позиція Угорщини на чолі з проросійським прем’єром Віктором Орбаном не змінюється протягом останніх років.

Спроба українського лідера Володимира Зеленського переконати поплічника Путіна поки не принесла бажаних результатів.

Переговори про членство та фінансування вимагають згоди всіх країн ЄС, тому якщо не буде досягнуто компромісу — Україна опиниться в біді. Фінансова та військова допомога з боку ЄС мають вирішальне значення, особливо в умовах тупикової ситуації у Вашингтоні щодо останнього пакету допомоги Байдена. Поширити

Не можна також забувати про те, що план Білого дому щодо надання Києву ще 61 мільярда доларів допомоги було заблоковано республіканцями в Сенаті.

Полковник Кемп назвав формулу перемоги України у війні з РФ

На тлі останніх подій на міжнародній арені Україна опинилися в скрутній ситуації, однак все одно має абсолютно реальний шанс на перемогу у цій війні.

Полковник Кемп попереджає, що армія РФ може готуватися до нового масштабного наступу у 2024 році.

Щоб зупинити цей потенційний напад і мати хоч якийсь шанс повернутися до наступу, Україні не можна відступати від своїх союзників. Їй потрібна велика кількість далекобійних ракет, а також танків, винищувачів та артилерійських снарядів. Поширити

Попри це, Київ може зіткнутися з новим гальмуванням рішень у столицях Європи та США, оскільки втома від війни вже настала, а увага перемикнулася з України на Близький Схід.

І є ознаки того, що Байден спробує досягти угоди між Росією та Україною до виборів у США наступного року, щоб представити себе миротворцем. Європейські лідери, принаймні на Заході, підтримають його. Проблема в тому, що це може призвести лише до того, що Росія утримуватиме вже захоплену нею територію України. Якщо це станеться, то буде не лише поразкою України, а й поразкою НАТО. Поширити

На переконання полковника Кемпа, після поразки України Альянс остаточно втратив би залишки довіри, особливо після розгрому в Афганістані два роки тому.