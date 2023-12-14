Найкращий подарунок Путіну. Байден б'є на сполох через фатальну помилку Конгресу

Американський лідер Джо Байден публічно закликає членів Конгресу США не відкладати рішення про додаткове фінансування для допомоги Україні, адже це стане “подарунком” для російського диктатора Володимира Путіна.

Байден просить Конгрес не залишати Київ без необхідної допомоги

На переконання очільника Білого дому, Конгрес близький до фатальної помилки на тлі російсько-української війни.

Якщо Конгрес піде на святкову паузу до того, як схвалить додаткове фінансування для допомоги Україні – це був би найкращий подарунок Путіну з того, на що він будь-коли сподівався. Закликаю їх зробити правильну річ, - озвучив попередження президент США. Поширити

Попри заяви очільника Білого дому, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл уже виступив з невтішним прогнозом.

На його переконання, майже немає шансів на те, що Конгресу вдасться схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.

(Це) практично неможливо – навіть якщо ми досягнемо угоди – розробити її, провести через Сенат, направити до Палати представників до Різдва… Угоди не буде, поки Джо Байден та республіканці не домовляться. Без цього угоди не буде, - заявив Мітч Макконнелл. Поширити

Як уже згадувалося раніше, республіканці й демократами ніяк не можуть домовитися через проблеми з вирішенням міграційної кризи на американо-мексиканському кордоні.

Що відомо про перемовини Зеленського та Байдена

Як стверджує американський лідер, він, його команда та кожний громадянин США зацікавлені у тому, щоб Україна перемогла Росію.

Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні і, як сказано у статуті ООН, захистила свій суверенітет. Поширити

Джо Байден наголошує на тому, що досі зберігається потужна двопартійна підтримка українського народу.

За словами очільника Білого дома, незначна кількість республіканців не хочуть підтримувати Київ, однак вони не є більшістю.