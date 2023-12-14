Найкращий подарунок Путіну. Байден б'є на сполох через фатальну помилку Конгресу

Американський лідер Джо Байден публічно закликає членів Конгресу США не відкладати рішення про додаткове фінансування для допомоги Україні, адже це стане “подарунком” для російського диктатора Володимира Путіна.
Байден просить Конгрес не залишати Київ без необхідної допомоги
На переконання очільника Білого дому, Конгрес близький до фатальної помилки на тлі російсько-української війни.
Попри заяви очільника Білого дому, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл уже виступив з невтішним прогнозом.
На його переконання, майже немає шансів на те, що Конгресу вдасться схвалити додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо найближчими днями обидві партії укладуть угоду, яка це передбачає.
Як уже згадувалося раніше, республіканці й демократами ніяк не можуть домовитися через проблеми з вирішенням міграційної кризи на американо-мексиканському кордоні.
Що відомо про перемовини Зеленського та Байдена
Як стверджує американський лідер, він, його команда та кожний громадянин США зацікавлені у тому, щоб Україна перемогла Росію.
Джо Байден наголошує на тому, що досі зберігається потужна двопартійна підтримка українського народу.
За словами очільника Білого дома, незначна кількість республіканців не хочуть підтримувати Київ, однак вони не є більшістю.
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