Практично неможливо. У Сенаті озвучили попередження Україні на тлі проблем з допомогою
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Практично неможливо. У Сенаті озвучили попередження Україні на тлі проблем з допомогою

Сенат США
Джерело:  Reuters

За словами лідера республіканців у Сенаті Мітча Макконнелла, майже немає шансів на те, що Конгрес США схвалить додатковий пакет фінансування для України до Різдва, навіть якщо незабаром обидві партії укладуть необхідну для цього угоду.

У Сенаті не вірять у можливість схвалення допомоги Україні найближчими тижнями

Мітч Макконнелл закликав офіційний Київ не плекати марних надій щодо швидкого отримання обіцяної допомоги від Штатів.

(Це) практично неможливо – навіть якщо ми досягнемо угоди – розробити її, провести через Сенат, направити до Палати представників до Різдва, - попередив республіканець.

Окрім того, сенатор вкотре повторив, що фінальної домовленості про допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону не буде, якщо очільник Білого дому Джо Байден не погодиться детально обговорити з республіканцями в Сенаті включення положень про обмеження перетину мігрантами американо-мексиканського кордону.

За його словами, саме тому рішення щодо України залежить безпосередньо від наступних дій президента США.

Угоди не буде, поки Джо Байден та республіканці не домовляться. Без цього угоди не буде, - наголосив Мітч Макконнелл.

Американські журналісти звертають увагу на те, що палата представників та Сенат після 14 грудня підуть на різдвяні канікули.

Що також важливо розуміти, обидві палати мають зібратися знову протягом другого тижня січня 2024 року.

Україна все-таки отримала допомогу від Штатів

Нагадаємо, 12 грудня офіційно стало відомо, що Джо Байден підтримав рішення щодо виділення військової допомоги Україні у розмірі 200 мільйонів доларів.

У новий пакет від Вашингтона увійшли: "критично необхідне обладнання, додаткова протиповітряна оборона, перехоплювачі, артилерія та боєприпаси".

Попри це, що важливо розуміти, Конгрес США досі не схвалив запит очільника Білого дому на додаткове фінансування для допомоги Україні через спротив частини республіканців.

Як уже згадувалося раніше, 6 грудня законопроєкт про надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню не пройшов процедурне голосування в Сенаті.

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