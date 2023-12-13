Практически невозможно. В Сенате озвучили предупреждение Украине на фоне проблем с помощью
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Практически невозможно. В Сенате озвучили предупреждение Украине на фоне проблем с помощью

Сенат США
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Источник:  Reuters

По словам лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, почти нет шансов на то, что Конгресс США одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству, даже если вскоре обе партии заключат необходимое для этого соглашение.

В Сенате не верят в возможность одобрения помощи Украине в ближайшие недели

Митч Макконнелл призвал официальный Киев не питать напрасных надежд на скорейшее получение обещанной помощи от Штатов.

(Это) практически невозможно – даже если мы достигнем соглашения – разработать его, провести через Сенат, направить в Палату представителей к Рождеству, – предупредил республиканец.

Кроме того, сенатор повторил, что финальной договоренности о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону не будет, если глава Белого дома Джо Байден не согласится подробно обсудить с республиканцами в Сенате включение положений об ограничении пересечения мигрантами американо-мексиканской границы.

По его словам, именно поэтому решение по Украине зависит непосредственно от последующих действий президента США.

Соглашения не будет, пока Джо Байден и республиканцы не договорятся. Без этого сделки не будет, – подчеркнул Митч Макконнелл.

Американские журналисты обращают внимание на то, что Палата представителей и Сенат после 14 декабря уйдут на рождественские каникулы.

Что также важно понимать, обе палаты должны собраться снова в течение второй недели января 2024 года.

Украина все-таки получила помощь от Штатов

Напомним, 12 декабря официально стало известно, что Джо Байден поддержал решение о выделении военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов.

В новый пакет от Вашингтона вошли "критически необходимое оборудование, дополнительная противовоздушная оборона, перехватчики, артиллерия и боеприпасы".

Несмотря на это, важно понимать, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос главы Белого дома на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев.

Как уже упоминалось ранее, 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.

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