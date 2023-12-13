Практически невозможно. В Сенате озвучили предупреждение Украине на фоне проблем с помощью

По словам лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, почти нет шансов на то, что Конгресс США одобрит дополнительный пакет финансирования для Украины к Рождеству, даже если вскоре обе партии заключат необходимое для этого соглашение.
В Сенате не верят в возможность одобрения помощи Украине в ближайшие недели
Митч Макконнелл призвал официальный Киев не питать напрасных надежд на скорейшее получение обещанной помощи от Штатов.
Кроме того, сенатор повторил, что финальной договоренности о помощи Украине, Израилю и Индо-Тихоокеанскому региону не будет, если глава Белого дома Джо Байден не согласится подробно обсудить с республиканцами в Сенате включение положений об ограничении пересечения мигрантами американо-мексиканской границы.
По его словам, именно поэтому решение по Украине зависит непосредственно от последующих действий президента США.
Американские журналисты обращают внимание на то, что Палата представителей и Сенат после 14 декабря уйдут на рождественские каникулы.
Что также важно понимать, обе палаты должны собраться снова в течение второй недели января 2024 года.
Украина все-таки получила помощь от Штатов
Напомним, 12 декабря официально стало известно, что Джо Байден поддержал решение о выделении военной помощи Украине в размере 200 миллионов долларов.
В новый пакет от Вашингтона вошли "критически необходимое оборудование, дополнительная противовоздушная оборона, перехватчики, артиллерия и боеприпасы".
Несмотря на это, важно понимать, Конгресс США до сих пор не одобрил запрос главы Белого дома на дополнительное финансирование для помощи Украине из-за сопротивления части республиканцев.
Как уже упоминалось ранее, 6 декабря законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате.
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