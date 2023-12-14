Путін планує витратити рекордну суму на війну з Україною у 2024 році

Російський диктатор Володимир Путін налаштований на довготривалу війну проти України. Наступного року він планує витратити на агресію понад 100 мільярдів рублів.

Путін різко збільшить витрати на війну

Представники Українського центру безпеки та співпраці вказують на те, що в російському бюджеті лише офіційно на військові цілі заклали 6% від ВВП – 10,7 трильйона рублів, або 117,7 мільярда доларів.

Варто звернути увагу на те, що це рекордна сума з часів розпаду СРСР та на 26,2% більше, ніж було закладено у бюджеті країни-агресорки на минулий рік.

Окрім того, наголошується, що ще рік тому, в проєкті бюджету-2024, команда російського диктатора закладала лише 4,6 трильйона рублів, або 50,6 мільярда доларів.

На весь 2023 рік видатки на "національну оборону" були закладені в розмірі 4,98 трильйона рублів, або 54 мільярди доларів. За перше півріччя 2023 року Росія перевищила плановані річні витрати на оборону на 600 мільярдів рублів. Поширити

Не можна також проігнорувати той факт, що в Україні видатки на весь сектор безпеки та оборони, на 2023 рік – 1,4 трильйона гривень, або 39,2 мільярда доларів.

Що відбувається з російською економікою

Після вторгнення в Україну 24 лютого 2024 року зниження російського ВВП у річному вимірі сягнуло 2,5%.

Окрім того, стало відомо про дефіцит бюджету – 3,3 трильйона рублів, що становить 2,2% ВВП.

Міжнародна спільнота намагалася суттєво послабити своїми санкціями російську економіку, однак вплив обмежень не був катастрофічним.

Що важливо розуміти, показники 2022 гірші за результати 2021 року, але це невеликий розрив.