Навіщо Путін зібрав конференцію вперше за два роки — пояснення аналітиків

Фахівці ISW проаналізували заяви Путіна під час його пресконференції 14 грудня. Російський диктатор використав захід, щоб обговорити свої цілі в Україні та конкретні занепокоєння російських військовослужбовців у набагато більш публічний і тривалий спосіб.

Про що свідчать заяви Путіна під час конференції

Готовність Путіна присвятити значну частину свого виступу війні в Україні свідчить про зростання його впевненості в тому, що він може звертатися до російської громадськості з цього питання, а це, у свою чергу, може свідчити про його впевненість у перспективах РФ в Україні.

Путін не запропонував нового підходу до війни, не описав, як РФ має намір досягти перемоги в Україні, і не уточнив, як виглядатиме російська перемога.

Багато заяв Путіна від 14 грудня схожі на шаблонні заяви про російську війну в Україні, які він зробив, наприклад, під час виступу на засіданні колегії Міністерства оборони Росії майже рік тому, – кажуть аналітики. Поширити

Також у звіті зазначають Путін не описав, які саме зміни в українських Збройних силах становитимуть "демілітаризацію", хоча мета Росії майже напевно полягає в тому, щоб позбавити Україну засобів для самозахисту і дозволити Росії нав'язувати Україні свою волю силою, коли Кремль цього забажає.

Його заклики до українського "нейтралітету" є вимогами до України внести зміни до Конституції, яка наразі зобов'язує Україну прагнути до членства в НАТО, і взяти на себе зобов'язання не вступати до НАТО або Європейського Союзу.

Путін вчергове висловив своє небажання брати участь у переговорах з Україною і заявив, що мир буде лише тоді, коли Росія досягне своїх максималістських цілей.

ISW продовжує оцінювати, що максималістські цілі Путіна рівнозначні повній капітуляції України і Заходу. Ці максималістські цілі також не відповідають інтересам України і Заходу.

Крім того, Путін заявив, що угруповання російських військ в Україні є набагато більшим, ніж визнають навіть російські офіційні особи, ймовірно, намагаючись одночасно зняти постійні побоювання Росії щодо нової хвилі мобілізації та деморалізувати Захід і Україну.

Що сказав Путін на конференції "Итоги года"

Першим Путіна запитали, що він збирається робити під час ще одного президентського терміну. Російський диктатор заявив, що займатиметься «зміцненням суверенітету».

Він заявив, що за попередні десятиліття Росія нібито “зміцнила запас міцності та стійкості у фінансах та економіці”.

Далі російського диктатора запитали, коли “буде мир”. Мир, за словами Путіна, буде коли буде виконано всі цілі так званої “СВО”.

Далі він перейшов до традиційних заяв про “денацифікацію”, “національного героя — Бандеру” і згадав запрошення до парламенту Канади під час візиту Зеленського 98-річного Ярослава Гуньки, який виявився ветераном СС.

Також Путін заявив, що Росії не потрібна мобілізація.

Він додав, що окупанти за контрактом набрали 486 тисяч добровольців, і "потік наших чоловіків, які готові захищати інтереси батьківщини зі зброєю в руках, не скорочується".

Як зазвичай, у війні Путін почав звинувачувати США та Європу, заявивши, що РФ не псувала стосунки з ними, а навпаки.

Він згадав про “переворот“ в Україні, заявив, що українці і росіяни це нібито один народ, а війну назвав “трагедією“.

Далі він почав називати південь і схід України “історично російськими територіями”, згадав, що Одеса - це нібито “російське місто і про це всі добре знають”.

За словами Путіна, США і Європа примусили РФ розпочати війну проти України, далі він звинувати США в “імперській поведінці”.