Очільник Кремля Володимир Путін почав залякувати владу Фінляндії тим, що через вступ до НАТО у неї "тепер будуть проблеми"

Путін почав погрожувати Фінляндії

Президент РФ проігнорував той факт, що Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, й саме це підштовхнуло Фінляндію до вступу в НАТО.

Диктатор цинічно збрехав про те, що Фінляндію нібито затягли в Альянс.

Взяли й затягли в НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, зокрема й територіального характеру, в середині XX століття давно вирішені. Найдобріші та сердечні були відносини. Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась, - обурюється очільник Кремля. Поширити

За словами Путіна, його країна не має наміру воювати з країнами Альянсу, оскільки у них "немає жодних територіальних суперечок".

Як уже згадувалося раніше, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно вступала до НАТО.

Медведєв уже лякає світ початком Третьої світової війни

Як стверджує експрезидент РФ Дмитро Медведєв, загроза початку повномасштабної війни Росії з НАТО, а також Третьої світової ще "ніколи не була настільки реальною".

Скандальний російський політик традиційно, що очільник Білого дому Джо Байден робить все можливе для продовження фінансової підтримки України на тлі війни з РФ.

Саме тому він у своєму стилі знову заговорив про початок війни з НАТО.