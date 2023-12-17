Проблем не було, тепер будуть. Путін публічно пригрозив Фінляндії

Очільник Кремля Володимир Путін почав залякувати владу Фінляндії тим, що через вступ до НАТО у неї "тепер будуть проблеми"
Путін почав погрожувати Фінляндії
Президент РФ проігнорував той факт, що Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, й саме це підштовхнуло Фінляндію до вступу в НАТО.
Диктатор цинічно збрехав про те, що Фінляндію нібито затягли в Альянс.
За словами Путіна, його країна не має наміру воювати з країнами Альянсу, оскільки у них "немає жодних територіальних суперечок".
Як уже згадувалося раніше, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно вступала до НАТО.
Медведєв уже лякає світ початком Третьої світової війни
Як стверджує експрезидент РФ Дмитро Медведєв, загроза початку повномасштабної війни Росії з НАТО, а також Третьої світової ще "ніколи не була настільки реальною".
Скандальний російський політик традиційно, що очільник Білого дому Джо Байден робить все можливе для продовження фінансової підтримки України на тлі війни з РФ.
Саме тому він у своєму стилі знову заговорив про початок війни з НАТО.
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