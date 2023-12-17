Проблем не було, тепер будуть. Путін публічно пригрозив Фінляндії
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Політика
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Проблем не було, тепер будуть. Путін публічно пригрозив Фінляндії

Володимир Путін

Очільник Кремля Володимир Путін почав залякувати владу Фінляндії тим, що через вступ до НАТО у неї "тепер будуть проблеми"

Путін почав погрожувати Фінляндії

Президент РФ проігнорував той факт, що Росія 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, й саме це підштовхнуло Фінляндію до вступу в НАТО.

Диктатор цинічно збрехав про те, що Фінляндію нібито затягли в Альянс.

Взяли й затягли в НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, зокрема й територіального характеру, в середині XX століття давно вирішені. Найдобріші та сердечні були відносини. Проблем не було, тепер будуть. Тому що ми тепер будемо створювати Ленінградський військовий округ і концентрувати там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась, - обурюється очільник Кремля.

За словами Путіна, його країна не має наміру воювати з країнами Альянсу, оскільки у них "немає жодних територіальних суперечок".

Як уже згадувалося раніше, у квітні 2023 року Фінляндія офіційно вступала до НАТО.

Медведєв уже лякає світ початком Третьої світової війни

Як стверджує експрезидент РФ Дмитро Медведєв, загроза початку повномасштабної війни Росії з НАТО, а також Третьої світової ще "ніколи не була настільки реальною".

Скандальний російський політик традиційно, що очільник Білого дому Джо Байден робить все можливе для продовження фінансової підтримки України на тлі війни з РФ.

Саме тому він у своєму стилі знову заговорив про початок війни з НАТО.

Ніколи, починаючи з Карибської кризи, не була настільки реальною загроза прямого зіткнення Росії і НАТО з переходом у третю світову, - пригрозив заступник голови Радбезу РФ.

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