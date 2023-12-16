Чому Макрон знову заговорив про перемовини з Путіним — пояснення політолога

Нещодавно французький лідер Еммануель Макрон дав зрозуміти усім, що готовий знову поговорити з російським диктатор Володимиром Путіним. Політолог Ігор Рейтерович пояснив, що насправді означає нова заява президента Франції.

Макрон знову натякає на діалог з Путіним: що це означає

За словами французького лідера, він не змінив свій номер, тому очільник Кремля може без проблем до нього додзвонитися, якщо з’явиться таке бажання.

Ігор Рейтерович переконаний, що президент Франції не шукає приводів для контактів з диктатором.

Експерт звертає увагу на те, що Макрон має намір відповісти на дзвінок президента РФ, якщо очільника Кремля "матиме серйозні пропозиції щодо встановлення миру в Україні".

В його заяві немає нічого дивного, я б не шукав тут якусь зраду. Макрон зробив дуже важливе уточнення, що готовий до перемовин за умови дотримання міжнародного права. Тобто Путін спочатку має зробити все, щоб дотримуватися цього права, а вже потім можна говорити про переговори, – пояснив політолог. Поширити

За словами Ігоря Рейтеровича, також заяву президента Франції можна вважати відповіддю російському диктатору, адже останній під час пресконференції 14 грудня кілька разів натякав на те, що країна-агресорка начебто готова до перемовин.

Саме тоді очільник Кремля заявив про передумови, які зробили б ці перемовини можливими. До прикладу, йдеться про врахування позиції офіційної Москви.

Чому Макрон намагається домовлятися з диктаторами?

На переконання Ігоря Рейтеровича, протягом останніх років президент Франції робить все можливе, щоб повернути своїй країні головні позиції на геополітичні шахівниці.

Путіну прийшла відповідь від Макрона, оскільки він до цього намагався "подивитись Путіну в очі" і з ним поспілкуватися. А чому саме Макрон? Якщо подивитись на поведінку Франції, то останнім часом вона намагається повернути собі роль глобального гравця, – пояснює експерт. Поширити

Політолог наголошує, що роль посередника в різноманітних конфліктних ситуаціях додає Макрону ще більше політичних та репутаційних балів.