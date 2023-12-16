Почему Макрон снова заговорил о переговорах с Путиным — объяснение политолога

Недавно французский лидер Эммануэль Макрон дал понять всем, что готов снова поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что на самом деле значит новое заявление президента Франции.

Макрон снова намекает на диалог с Путиным: что это значит

По словам французского лидера, он не изменил свой номер, поэтому глава Кремля может без проблем дозвониться, если появится такое желание.

Игорь Рейтерович уверен, что президент Франции не ищет поводов для контактов с диктатором.

Эксперт обращает внимание на то, что Макрон намерен ответить на звонок президента РФ, если глава Кремля "будет иметь серьезные предложения по установлению мира в Украине".

В его заявлении нет ничего удивительного, я бы не искал здесь какую-нибудь “зраду”. Макрон сделал очень важное уточнение, что готов к переговорам при соблюдении международного права. То есть Путин сначала должен сделать все, чтобы соблюдать это право, а уже потом можно говорить о переговорах, – объяснил политолог. Поделиться

По словам Игоря Рейтеровича, также заявление президента Франции можно считать ответом российскому диктатору, ведь последний во время пресс-конференции 14 декабря несколько раз намекал на то, что страна-агрессорка вроде бы готова к переговорам.

В это время глава Кремля заявил о предпосылках, которые сделали бы эти переговоры возможными. К примеру, речь идет об учете позиции официальной Москвы.

Почему Макрон пытается договариваться с диктаторами

По убеждению Игоря Рейтеровича, в последние годы президент Франции делает все возможное, чтобы вернуть своей стране главные позиции на геополитической шахматной доске.

Путину пришел ответ от Макрона, поскольку он до этого пытался "взглянуть Путину в глаза" и с ним пообщаться. А почему именно Макрон? Если взглянуть на поведение Франции, то в последнее время она пытается вернуть себе роль глобального игрока, – объясняет эксперт. Поделиться

Политолог отмечает, что роль посредника в различных конфликтных ситуациях дает Макрону еще больше политических и репутационных баллов.