Макрон заявил о возможности убедить Орбана в одобрении помощи Украине от ЕС
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Макрон заявил о возможности убедить Орбана в одобрении помощи Украине от ЕС

Эммануэль Макрон
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Источник:  The Guardian

Президент Франции Эммануэль Макрон уверен в том, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в одобрении 50 млрд евро военной помощи Украине от ЕС.

Что известно о возможности убедить Орбана в одобрении помощи Украине от ЕС

Президент Франции убежден, что в следующем году премьер-министру Венгрии удастся убедить поддержать выделение 50 млрд евро Украине в рамках военной помощи.

Макрон предположил, что блокирование Венгрией этого решения будет также означать блокирование средств для Будапешта и стран соседей, и срыв программы финансирования по усилению границ ЕС.

Макрон также добавил, что Орбан заявил европейским лидерам, что не будет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, если Киев выполнит остальные реформы, которые ему было предложено провести до марта следующего года.

Если эти правила будут выполнены, и я задал ему этот вопрос, он сказал мне, что не будет блокировать, если это так. Если 7 правил будут соблюдены, тогда вам нужно будет открыть дискуссии, – пояснил президент Франции.

Что известно о запасной плане ЕС по финансированию военной помощи Украине

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, в настоящее время ведомство работает над альтернативными вариантами одобрения решения о выделении Украине 50 млрд евро в рамках военной помощи в случае вето со стороны Венгрии.

Она подчеркнула, что ЕС очень усердно работает над тем, чтобы достичь результата, когда будет достигнуто соглашение 27 стран-членов.

Но я думаю, что сейчас также необходимо работать над потенциальными альтернативами, чтобы иметь оперативное решение на случай, если согласие 27 стран - то есть единодушие - будет невозможно, - подчеркнула глава ЕК.

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