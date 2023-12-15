Орбан снова заблокировал помощь ЕС Украине на 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заблокировал пакет помощи Евросоюза для Украины на сумму 50 млрд евро. Это произошло через несколько часов после решения начать переговоры о вступлении Киева в блок.

Венгрия снова заблокировала помощь ЕС Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал в своем профиле в соцсети Twitter, что вето наложено на помощь Украине и что вернутся к этому вопросу в следующем году.

Summary of the nightshift:

🚫 veto for the extra money to Ukraine,

🚫 veto for the MFF review.

We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 15, 2023

Другие 26 лидеров ЕС согласились вернуться к дебатам в начале следующего года, чтобы попытаться достичь согласия помощи Киеву. По словам премьера Нидерландов Марка Рютте, все страны, кроме Венгрии, согласились предоставить эти 50 млрд евро.

Виктор Орбан утверждал, что Украина не должна получать большие суммы из бюджета Евросоюза, поскольку она не является частью блока. В то же время, другие лидеры уверяли, что смогут помочь Украине без согласия Венгрии, но тогда деньги будут идти не из бюджета ЕС.

Орбан выдвинул условие для снятия вето в 50 млрд евро

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддержит новый пакет помощи Украине от Европейского Союза, пока блок не выплатит все средства, замороженные для Венгрии. На вступление Украины может быть наложено вето.

Это отличный повод для Венгрии дать понять, что она должна получить все, что ей принадлежит, - заявил венгерский премьер-министр в своем еженедельном радиоинтервью из Брюсселя. Поделиться

Когда лидеры ЕС снова встретятся в начале следующего года, чтобы рассмотреть пакет помощи Украине в размере 50 млрд. евро, Венгрия сначала позаботится о том, чтобы получить все свои средства, сказал Орбан.

К слову, лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе 14 декабря одобрили историческое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении. Перед голосованием премьер-министр Венгрии вышел из комнаты. Таким образом, решение было принято единогласно 26 лидерами стран ЕС, что не противоречит процедуре.