Вступление Украины в ЕС. Премьер Словакии неожиданно изменил свою позицию
Категория
Политика
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Премьер Словакии неожиданно изменил свою позицию

Роберт Фицо
Читати українською
Источник:  online.ua

Не скрывающий своей пророссийской позиции премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно заявил, что его страна не будет блокировать "политическое решение" о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Словакия не будет мешать Украине на пути в ЕС

По словам Роберта Фицо, он якобы считает Украину "совершенно неготовой" к старту переговоров, однако, несмотря на это, официальная Братислава не собирается блокировать такое решение во время саммита 14-15 декабря.

Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров, – заявил премьер-министр Словакии.

Стоит отметить, что шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар также официально подтвердил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров.

Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и воплотить в жизнь и следить за их соблюдением, – подчеркнул глава МИД Словакии.

Кто может помешать старту переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан, который является приспешником российского диктатора Владимира Путина, не скрывает, что будет блокировать ключевые решения по Украине.

Несмотря на то, что с ним об этом недавно говорил глава государства Владимир Зеленский, позицию пророссийского политика до сих пор не удалось изменить.

Что важно понимать, проголосовать против открытия переговоров может также Австрия.

Не должно быть никаких преференций для Украины, особенно по сравнению с Боснией и Герцеговиной, - заявил канцлер Австрии Карл Негаммер.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия приняла решение о помощи Украине после победы пророссийской партии на выборах
Роберт Фицо
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия не поддержит санкции ЕС против ядерного топлива России
Словакия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Словакия и Венгрия готовы поддержать начало переговоров ЕС с Украиной о членстве
Флаг Словакии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.