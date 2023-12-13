Вступление Украины в ЕС. Премьер Словакии неожиданно изменил свою позицию

Не скрывающий своей пророссийской позиции премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно заявил, что его страна не будет блокировать "политическое решение" о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Словакия не будет мешать Украине на пути в ЕС

По словам Роберта Фицо, он якобы считает Украину "совершенно неготовой" к старту переговоров, однако, несмотря на это, официальная Братислава не собирается блокировать такое решение во время саммита 14-15 декабря.

Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина абсолютно не готова к началу переговоров, – заявил премьер-министр Словакии. Поделиться

Стоит отметить, что шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар также официально подтвердил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров.

Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и воплотить в жизнь и следить за их соблюдением, – подчеркнул глава МИД Словакии. Поделиться

Кто может помешать старту переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгерский лидер Виктор Орбан, который является приспешником российского диктатора Владимира Путина, не скрывает, что будет блокировать ключевые решения по Украине.

Несмотря на то, что с ним об этом недавно говорил глава государства Владимир Зеленский, позицию пророссийского политика до сих пор не удалось изменить.

Что важно понимать, проголосовать против открытия переговоров может также Австрия.