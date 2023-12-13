Вступление Украины в ЕС. Премьер Словакии неожиданно изменил свою позицию

Не скрывающий своей пророссийской позиции премьер-министр Словакии Роберт Фицо внезапно заявил, что его страна не будет блокировать "политическое решение" о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Словакия не будет мешать Украине на пути в ЕС
По словам Роберта Фицо, он якобы считает Украину "совершенно неготовой" к старту переговоров, однако, несмотря на это, официальная Братислава не собирается блокировать такое решение во время саммита 14-15 декабря.
Стоит отметить, что шеф словацкой дипломатии Юрай Бланар также официально подтвердил, что его страна готова поддержать решение об открытии переговоров.
Кто может помешать старту переговоров о вступлении Украины в ЕС
Венгерский лидер Виктор Орбан, который является приспешником российского диктатора Владимира Путина, не скрывает, что будет блокировать ключевые решения по Украине.
Несмотря на то, что с ним об этом недавно говорил глава государства Владимир Зеленский, позицию пророссийского политика до сих пор не удалось изменить.
Что важно понимать, проголосовать против открытия переговоров может также Австрия.
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