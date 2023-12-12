Словакия и Венгрия готовы поддержать начало переговоров ЕС с Украиной о членстве

Словакия готова поддержать старт переговоров ЕС с Украиной по членству. Вероятно, Венгрия также может принять аналогичное решение.
Что известно о позиции Словакии по поводу начала переговоров Украины и ЕС по вступлению
По словам руководителя МИД Словакии Юрия Бланара, власти его страны оценили успехи Киева в проведении реформ на пути к членству Украины в ЕС.
Глава МИД Словакии добавил, что в настоящее время, по его мнению, необходимо сосредоточиться на поиске решений мирного урегулирования развязанной РФ преступной войны против Украины.
Однако власти Словакии отказываются оказывать военную поддержку Украины и не учитывают, что Кремль не заинтересован в прекращении войны.
Что известно о ситуации с Венгрией
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, власти Венгрии дали сигнал о возможности одобрения решения о начале переговоров ЕС с Украиной о вступлении.
По его словам, нет ни одной страны ЕС, которая не желает видеть Украину в составе Европейского Союза.
Он при этом признал, что ситуация остается достаточно сложной.
Он отметил, что на саммите будут рассматриваться 5 важных вопросов, в частности, о начале переговоров с Украиной о вступлении, о начале финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, об утверждении сумм финансирования Европейского фонда мира на оружие для Украины, о 12-м пакете санкций. против России и установления правил обращения с замороженными российскими активами.
В то же время, он убежден, что никто не способен остановить интеграцию Украины в Европейский Союз, в том числе это не удалось российскому президенту Владимиру Путину.
Что известно о позиции других стран ЕС
По словам канцлера Австрии Карла Негаммера, его страна не готова одобрить начало переговоров с Украиной о вступлении при тех условиях, которые есть сейчас.
По его словам, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не интересовалась его мнением по поводу евроинтеграционных перспектив Украины перед тем, как публично объявила о перспективе переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Негаммер заверил, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в нынешних условиях. По его убеждению, для Киева не должно быть преференций по этому вопросу, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.
При этом Негаммер подчеркнул, что Австрия не противник вступления Украины в ЕС, а наоборот видит этот процесс "мотором" для реформ в соответствующих странах. По его словам, Украине и Молдове следует предложить перспективы присоединения "в знак солидарности". Но канцлер выступил категорически против "ускоренной процедуры" вступления этих двух государств.
Также во время этой же серии вопросов Негаммер опроверг утверждение о том, что европейские санкции против России вредят только самой Европе и что Россия успешно обходит их через Азию. Австрийский канцлер подчеркнул, что санкции эффективны в сфере высоких технологий и поставок вооружения.
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