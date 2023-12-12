Словакия и Венгрия готовы поддержать начало переговоров ЕС с Украиной о членстве

Что известно о позиции Словакии по поводу начала переговоров Украины и ЕС по вступлению

По словам руководителя МИД Словакии Юрия Бланара, власти его страны оценили успехи Киева в проведении реформ на пути к членству Украины в ЕС.

Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди у нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и претворить в жизнь и следить за их соблюдением, - подчеркнул Бланар по результатам заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Поделиться

Глава МИД Словакии добавил, что в настоящее время, по его мнению, необходимо сосредоточиться на поиске решений мирного урегулирования развязанной РФ преступной войны против Украины.

Однако власти Словакии отказываются оказывать военную поддержку Украины и не учитывают, что Кремль не заинтересован в прекращении войны.

В то же время, мы продолжим оказывать Украине гуманитарную поддержку, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме, и в этом уже были конкретные шаги, - подчеркнул Бланар. Поделиться

Что известно о ситуации с Венгрией

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, власти Венгрии дали сигнал о возможности одобрения решения о начале переговоров ЕС с Украиной о вступлении.

По его словам, нет ни одной страны ЕС, которая не желает видеть Украину в составе Европейского Союза.

Есть только страна, желающая более медленный, скажем, процесс вступления и более тщательно изучать последствия этого вступления – это Венгрия. Но вчера, по результатам моего длительного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, однозначно угроза того, что Венгрия в принципе выступает против членства в ЕС, снята. Он подтвердил, что вопрос совсем не в этом, - подчеркнул Кулеба. Поделиться

Он при этом признал, что ситуация остается достаточно сложной.

Европейский саммит будет очень непростым. В буквальном смысле, до последней минуты будут продолжаться переговоры, а мы до последней минуты на всех уровнях будем работать. Я вам скажу, что такой интенсивности дипломатии, как сейчас, не было, наверное, с начала полномасштабного вторжения. Сейчас на всех уровнях разыгрываются самые креативные решения, самые головокружительные комбинации, и открытые, и закрытые, чтобы обеспечить принятие решений, необходимых для Украины, - предупредил Кулеба. Поделиться

Он отметил, что на саммите будут рассматриваться 5 важных вопросов, в частности, о начале переговоров с Украиной о вступлении, о начале финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, об утверждении сумм финансирования Европейского фонда мира на оружие для Украины, о 12-м пакете санкций. против России и установления правил обращения с замороженными российскими активами.

В то же время, он убежден, что никто не способен остановить интеграцию Украины в Европейский Союз, в том числе это не удалось российскому президенту Владимиру Путину.

Мы будем там. Это вопрос только сейчас о том, насколько быстро. Я не могу, к сожалению, быть откровенным и прямолинейным сейчас, потому что ставки очень высоки. Но сегодня мы получили первый непубличный и неофициальный сигнал из Венгрии, свидетельствующий о "окно возможности", - заверил Кулеба. Поделиться

Что известно о позиции других стран ЕС

По словам канцлера Австрии Карла Негаммера, его страна не готова одобрить начало переговоров с Украиной о вступлении при тех условиях, которые есть сейчас.

По его словам, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не интересовалась его мнением по поводу евроинтеграционных перспектив Украины перед тем, как публично объявила о перспективе переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Негаммер заверил, что Австрия не согласится на переговоры о вступлении Украины в нынешних условиях. По его убеждению, для Киева не должно быть преференций по этому вопросу, особенно на фоне евроинтеграционных стремлений Боснии и Герцеговины.

При этом Негаммер подчеркнул, что Австрия не противник вступления Украины в ЕС, а наоборот видит этот процесс "мотором" для реформ в соответствующих странах. По его словам, Украине и Молдове следует предложить перспективы присоединения "в знак солидарности". Но канцлер выступил категорически против "ускоренной процедуры" вступления этих двух государств.

Также во время этой же серии вопросов Негаммер опроверг утверждение о том, что европейские санкции против России вредят только самой Европе и что Россия успешно обходит их через Азию. Австрийский канцлер подчеркнул, что санкции эффективны в сфере высоких технологий и поставок вооружения.