Австрия выступила против преференций в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что его страна не согласится на “ускоренную процедуру” для начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.
Нехаммер высказал позицию по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС
В сообщении пресс-службы парламента Австрии говорится, что по расширению ЕС федеральный канцлер Карл Нехаммер объяснил, что с точки зрения Австрии оно является «мотором» для реформ в соответствующих странах.
Кроме того, внутренние реформы ЕС также необходимы, если Союз хочет быть пригодным для расширения.
Предлагаемое начало переговоров о вступлении с Украиной вызвало бурные дебаты в парламенте Австрии. Пророссийская "Австрийская партия свободы" призвала наложить вето как на увеличение многолетней финансовой поддержки ЕС, так и на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
Начало переговоров о вступлении в Евросоюз
Напомним, что 23 июня 2022 Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС.
Украине было предоставлено для выполнения 7 рекомендаций, чтобы начать переговоры о вступлении.
В устной оценке от Еврокомиссии за июнь 2023 г. говорилось, что Украина выполнила две из семи рекомендаций.
В ноябре президент ЕК Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.
14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, где будут рассматриваться вопросы расширения блока.
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