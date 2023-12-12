Австрия выступила против преференций в переговорах с Украиной о вступлении в ЕС

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сказал, что его страна не согласится на “ускоренную процедуру” для начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

Нехаммер высказал позицию по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС

В сообщении пресс-службы парламента Австрии говорится, что по расширению ЕС федеральный канцлер Карл Нехаммер объяснил, что с точки зрения Австрии оно является «мотором» для реформ в соответствующих странах.

Австрия всегда поддерживала интеграцию стран Западных Балкан в ЕС. Теперь в знак солидарности Украине и Республике Молдова также следует предложить перспективы присоединения, сообщил Нехаммер и категорически выступил против «ускоренной процедуры» для двух государств. Поделиться

Кроме того, внутренние реформы ЕС также необходимы, если Союз хочет быть пригодным для расширения.

Предлагаемое начало переговоров о вступлении с Украиной вызвало бурные дебаты в парламенте Австрии. Пророссийская "Австрийская партия свободы" призвала наложить вето как на увеличение многолетней финансовой поддержки ЕС, так и на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Начало переговоров о вступлении в Евросоюз

Напомним, что 23 июня 2022 Украина и Молдова получили статус кандидата на вступление в ЕС.

Украине было предоставлено для выполнения 7 рекомендаций, чтобы начать переговоры о вступлении.

В устной оценке от Еврокомиссии за июнь 2023 г. говорилось, что Украина выполнила две из семи рекомендаций.

В ноябре президент ЕК Урсула фон дер Ляен сообщила, что Украина выполнила 90% реформ, которых от нее ожидал ЕС.

14-15 декабря в Брюсселе состоится саммит ЕС, где будут рассматриваться вопросы расширения блока.