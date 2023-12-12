Австрія виступила проти преференцій в переговорах з Україною про вступ в ЄС

Канцлер Австрії Карл Нехаммер сказав, що його країна не погодиться на «прискорену процедуру» для початку переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу.

Нехаммер висловив позицію щодо переговорів про вступ України в ЄС

У повідомленні пресслужби парламенту Австрії йдеться, що щодо розширення ЄС федеральний канцлер Карл Нехаммер пояснив, що з точки зору Австрії воно є «мотором» для реформ у відповідних країнах.

Австрія завжди підтримувала інтеграцію країн Західних Балкан в ЄС. Тепер на знак солідарності Україні та Республіці Молдова також слід запропонувати перспективи приєднання, - повідомив Нехаммер і категорично виступив проти «прискореної процедури» для двох держав. Поширити

Крім того, внутрішні реформи ЄС також необхідні, якщо Союз хоче бути «придатним» для розширення.

Пропонований початок переговорів про вступ з Україною викликав бурхливі дебати у парламенті Австрії. Проросійська “Австрійська партія свободи” закликала накласти вето як на збільшення багаторічної фінансової підтримки ЄС так і на початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

Початок переговорів про вступ у Євросоюз

Нагадаємо, що 23 червня 2022 року Україна та Молдова отримали статус кандидата на вступ до ЄС.

Україні було надано до виконання 7 рекомендацій, щоб почати переговори про вступ.

В усній оцінці від Єврокомісії за червень 2023 йшлося, що Україна виконала дві з семи рекомендацій.

У листопаді президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

14-15 грудня у Брюсселі відбудеться саміт ЄС, де будуть розглядати питання розширення блоку.