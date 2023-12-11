The Guardian попереджає про новий план Угорщини проти України

Союзники угорського прем’єра Віктора Орбана мають намір провести закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб наполягти на остаточному припиненню військової підтримки України з боку США.

Команда Орбана намагається підірвати підтримку України у США

Згідно з даними британського видання The Guardian, Мартон Угрошді, який є заступником держсекретаря політичного офісу прем’єр-міністра Угорщини, та Аттіла Демко, провідний науковець, який підтримує Орбана, разом із членами посольства Угорщини у Вашингтоні 11 грудня розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Як вдалося дізнатися журналістам, перший день передбачає проведення панельних промов про російсько-українську війну.

Окрім того, наголошується, що під час зустрічі будуть присутні такі гості, як Келлі Каррі, колишня пані посол при тодішньому президенті Дональді Трампі, і Магор Ерньєі, міжнародний директор Центру фундаментальних прав.

Журналісти також звертають увагу на те, що на деяких присутніх, зокрема й членів Конгресу від республіканців, запросили приєднатися до переговорів за зачиненими дверима наступного дня.

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Що важливо розуміти, ця зустріч повинна пройти на тлі напружених дебатів у США щодо майбутньої підтримки України.

Як відомо, команда американського лідера Джо Байдена уже попереджала раніше, що без дій Конгресу гроші на закупівлю додаткової зброї та обладнання для Києва закінчаться до кінця року.

Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Тому він також намагається заблокувати допомогу з боку ЄС, - заявив один з інсайдерів видання. Поширити

Як уже згадувалося раніше, Heritage Foundation очолює "Проєкт 2025" – коаліцію, яка готується до наступної консервативної президентської адміністрації. Цей аналітичний центр неодноразово намагався блокувати допомогу США Україні.