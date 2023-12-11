The Guardian предупреждает о новом плане Венгрии против Украины

Союзники венгерского премьера Виктора Орбана намерены провести закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы настоять на окончательном прекращении военной поддержки Украины со стороны США.

Команда Орбана пытается подорвать поддержку Украины в США

Согласно данным британского издания The Guardian, Мартон Угрошди, являющийся заместителем госсекретаря политического офиса премьер-министра Венгрии, и Аттила Демко, ведущий ученый, поддерживающий Орбана, вместе с членами посольства Венгрии в Вашингтоне 11 декабря начнут двухдневное мероприятие, организованное аналитическим центром Heritage Foundation.

Как удалось узнать журналистам, первый день предполагает проведение панельных речей о российско-украинской войне.

Кроме того, указано, что во время встречи будут присутствовать такие гости, как Келли Карри, бывшая посол при тогдашнем президенте Дональди Трампе, и Магор Эрньеи, международный директор Центра фундаментальных прав.

Журналисты также обращают внимание на то, что некоторых присутствующих, включая членов Конгресса от республиканцев, пригласили присоединиться к переговорам за закрытыми дверями на следующий день.

Почему новая провокация Венгрия может стать роковой для Украины

Что важно понимать, эта встреча должна пройти на фоне напряженных дебатов в США по поводу будущей поддержки Украины.

Как известно, команда американского лидера Джо Байдена уже предупреждала, что без действий Конгресса деньги на закупку дополнительного оружия и оборудования для Киева закончатся до конца года.

Орбан уверен, что помощь Украине не пройдет в Конгрессе. Поэтому он также пытается заблокировать помощь со стороны ЕС, – заявил один из инсайдеров издания. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, Heritage Foundation возглавляет "Проект 2025" – коалицию, которая готовится к следующей консервативной президентской администрации. Этот аналитический центр не раз пытался блокировать помощь США Украине.