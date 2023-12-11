Венгерские общины Закарпатья призвали Орбана и Евросовет поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС
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Венгерские общины Закарпатья призвали Орбана и Евросовет поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

ЕС
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Источник:  online.ua

Лидеры венгерских сообществ Закарпатья обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Они призывают их поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Венгры Закарпатья обратились к Орбану

Демократический союз венгров Украины обнародовал письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и президенту Евросовета Шарлю Мишелю.

Мы упорно призываем всех лидеров государств-членов ЕС продолжать поддерживать Украину на пути евроинтеграции. Это продвижение в обеспечении демократии и прав национальных меньшинств является неотъемлемой частью Копенгагенских критериев членства, и мы верим, что Украина заслуживает поддержки ее усилий в этом направлении.

Авторы добавляют, что новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется их полной поддержкой.

В то же время надеемся, что все нормы принятые в указанном комплексном законе, будут имплементированы в нормативные документы украинского законодательства с учетом всех предложений, которые были предоставлены общественными организациями закарпатских венгров.

Письмо подписали председатель Береговского городского территориального общества Золтан Бабяк, председатель Береговского районного совета Карло Резеш, председатель Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич, председатель благотворительной организации «Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи» Иосиф Резеш, депутат Закарпатья.

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