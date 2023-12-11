Венгерские общины Закарпатья призвали Орбана и Евросовет поддержать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Лидеры венгерских сообществ Закарпатья обратились к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Они призывают их поддержать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Венгры Закарпатья обратились к Орбану
Демократический союз венгров Украины обнародовал письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и президенту Евросовета Шарлю Мишелю.
Авторы добавляют, что новый законопроект, принятый украинским парламентом, существенно отражает интересы национальных меньшинств и пользуется их полной поддержкой.
Письмо подписали председатель Береговского городского территориального общества Золтан Бабяк, председатель Береговского районного совета Карло Резеш, председатель Демократического союза венгров Украины (УМДС) Ласло Зубанич, председатель благотворительной организации «Фонд украино-венгерского регионального развития молодежи» Иосиф Резеш, депутат Закарпатья.
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