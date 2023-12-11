Венгрия может заставить ЕС отложить начало переговоров с Украиной о членстве — Euractiv

Из-за позиции Венгрии ЕС может отложить принятие решения о начале переговоров с Украиной о вступлении.
Что известно о планах Венгрии по срыву начала переговоров ЕС с Украиной по вступлению
По информации издания, во время саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря будет обсуждаться ряд вопросов, среди прочего, начало переговоров с Украиной относительно членства, выделение Украине 50 млрд евро финансовой помощи и еще 20 млрд евро в рамках военной помощи.
Кроме того, будет рассмотрен вопрос о 12-м пакете санкций ЕС против России.
Для одобрения всех этих вопросов страны ЕС должны продемонстрировать единогласную поддержку.
В материале издания отмечается, что одобрение ЕС дальнейшей поддержки Украины критически важно на фоне политического кризиса в США из-за аналогичного вопроса.
Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещает заблокировать одобрение решения о начале переговоров ЕС с Украиной о вступлении и дальнейшей финансовой и военной поддержке.
Что говорят официальные лица в ЕС
Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии Euractiv заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению может быть перенесено на март.
По словам европейских дипломатов, заявки Грузии, Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС, вероятно, будут поддержаны Венгрией, но решение против Украины провалит рассмотрение потенциальных других кандидатов.
Кроме того, Орбану на саммите придется противостоять канцлеру Германии Олафу Шольцу, заявившему, что Берлин поддерживает начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.
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