Венгрия может заставить ЕС отложить начало переговоров с Украиной о членстве — Euractiv

Из-за позиции Венгрии ЕС может отложить принятие решения о начале переговоров с Украиной о вступлении.

Что известно о планах Венгрии по срыву начала переговоров ЕС с Украиной по вступлению

По информации издания, во время саммита лидеров стран ЕС 14-15 декабря будет обсуждаться ряд вопросов, среди прочего, начало переговоров с Украиной относительно членства, выделение Украине 50 млрд евро финансовой помощи и еще 20 млрд евро в рамках военной помощи.

Кроме того, будет рассмотрен вопрос о 12-м пакете санкций ЕС против России.

Для одобрения всех этих вопросов страны ЕС должны продемонстрировать единогласную поддержку.

В материале издания отмечается, что одобрение ЕС дальнейшей поддержки Украины критически важно на фоне политического кризиса в США из-за аналогичного вопроса.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещает заблокировать одобрение решения о начале переговоров ЕС с Украиной о вступлении и дальнейшей финансовой и военной поддержке.

Что говорят официальные лица в ЕС

Высокопоставленные дипломаты ЕС в комментарии Euractiv заявили, что в случае блокирования Венгрией вопросов поддержки Украины начало переговоров по вступлению может быть перенесено на март.

Ожидающие, что Орбан уступит, описали возможный компромисс, перенеся начало переговоров с Украиной на март при окончательных условиях. Другие переживают, что в этот раз венгерского лидера не удастся убедить, - говорится в издании. Поделиться

По словам европейских дипломатов, заявки Грузии, Боснии и Герцеговины на вступление в ЕС, вероятно, будут поддержаны Венгрией, но решение против Украины провалит рассмотрение потенциальных других кандидатов.

Кроме того, Орбану на саммите придется противостоять канцлеру Германии Олафу Шольцу, заявившему, что Берлин поддерживает начало переговоров о вступлении Киева в ЕС.