Перевозчики из Венгрии заявили о намерении блокировать границу с Украиной
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Перевозчики из Венгрии заявили о намерении блокировать границу с Украиной

Граница с Венгрией
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Источник:  online.ua

Ассоциация автоперевозчиков Венгрии заявила о намерении с понедельника, 11 декабря, начать акцию протеста в одном из пунктов пропусков на границе с Украиной.

Что известно о намерениях венгерских автоперевозчиков блокировать границу с Украиной

Отмечается, что проведение акции венгерских перевозчиков на границе с Украиной было согласовано с местной полицией.

Транспортники приступят к "демонстрации" на венгерской стороне границы недалеко от пограничного пропускного пункта "Захонь-Чоп".

Как будет выглядеть эта демонстрация, прямо не уточняется, но сказано, что венгры будут действовать "подобно тому, как это делали польские и словацкие водители грузовиков в последние недели".

Требования венгерских перевозчиков те же, что и у поляков – возвращение к системе лицензирования украинских перевозчиков, работающих в ЕС.

Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и возобновления лицензионных квот на украино-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля над украинскими перевозчиками, - говорится в заявлении Ассоциации.

Чего хотят венгерские автоперевозчики

Протестующие заявляют, что они хотят привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным, по их мнению, последствиям соглашения между ЕС, Украиной и Молдовой, которое частично либерализует автомобильные перевозки и ставит много венгерских предприятий в искажающую рынок критическую ситуацию.

"Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и возобновления лицензионных квот на украинско-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", - отмечается в заявлении.

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