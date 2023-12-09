Перевозчики из Венгрии заявили о намерении блокировать границу с Украиной

Ассоциация автоперевозчиков Венгрии заявила о намерении с понедельника, 11 декабря, начать акцию протеста в одном из пунктов пропусков на границе с Украиной.
Что известно о намерениях венгерских автоперевозчиков блокировать границу с Украиной
Отмечается, что проведение акции венгерских перевозчиков на границе с Украиной было согласовано с местной полицией.
Транспортники приступят к "демонстрации" на венгерской стороне границы недалеко от пограничного пропускного пункта "Захонь-Чоп".
Как будет выглядеть эта демонстрация, прямо не уточняется, но сказано, что венгры будут действовать "подобно тому, как это делали польские и словацкие водители грузовиков в последние недели".
Требования венгерских перевозчиков те же, что и у поляков – возвращение к системе лицензирования украинских перевозчиков, работающих в ЕС.
Чего хотят венгерские автоперевозчики
Протестующие заявляют, что они хотят привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным, по их мнению, последствиям соглашения между ЕС, Украиной и Молдовой, которое частично либерализует автомобильные перевозки и ставит много венгерских предприятий в искажающую рынок критическую ситуацию.
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