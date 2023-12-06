Забастовка польских перевозчиков блокирует военную помощь для ВСУ — Reuters

Десятки тепловизоров, пикапов, сотни беспилотников, закупленных волонтерами, застряли на польско-украинской границе на несколько недель из-за протестных действий перевозчиков.

Из-за забастовки тормозится военная помощь ВСУ

Из-за блокады границы польскими перевозчиками благотворительные и неправительственные организации, оказывающие военную помощь Вооруженным силам Украины, столкнулись с недельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщил агентству руководитель крупнейшего в Украине благотворительного фонда помощи военным "Вернись живым" Тарас Чмут, десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни беспилотников, закупленных фондом, застряли на границе на несколько недель.

Это не очень хорошо, потому что они привязаны к проектам, терминам и дедлайнам. Что-то продвигается, но медленнее, чем раньше, – отметил Чмут. Поделиться

По его словам, фонд "Вернись живым" пытается договориться с польскими властями о беспрепятственном прохождении их помощи, поскольку у Киева нет другого выбора, кроме как импортировать много необходимых вещей из-за границы.

Пикапы все приходят из-за границы, комплекты ночного видения все приходят из-за границы... Беспилотники FPV вообще приходят из-за границы, и блокада границы тормозит нашу работу, – заявил руководитель фонда. Поделиться

В свою очередь руководитель некоммерческого предприятия "Инженерный корпус", производящего различные виды оборудования для ВСУ, Виктор Долгопятов заявил, что протесты на границе также влияют на производителей военной техники.

Если блокада будет продолжаться, это может стать и становится большой проблемой, – подчеркнул он. Поделиться

По словам Долгопятова, блокада границы привела к задержке поставок деталей для машин на его заводе, а также компонентов для блоков питания, которые используются в двигателях беспилотников и радиостанциях.

Я убежден, что большое количество деталей, которые идут на предприятия частного сектора, работающие над оборонными проектами, к сожалению сейчас стоят на границе, – отметил он. Поделиться

Руководитель предприятия добавил, что пропускающие военные грузы польские перевозчики часто не делают этого с товарами двойного назначения для поддержки военных усилий.

Потенциальный способ обойти блокаду – перевозить грузы по обычным автомобилям, а не грузовикам, но это гораздо дороже.

Анатолий Акулов, руководитель благотворительного фонда "Украина в броне", доставляющий как военную, так и гуманитарную помощь, рассказал, что стоимость перевозки из Польши в Украину, обычно составляет 1700-2300 долл за контейнер, в ноябре выросла до около 5000 дол.

По его словам, доставка деталей для беспилотников и гуманитарных грузов задерживается. Грузы рыболовных сеток, предназначенных для использования в качестве сеток против беспилотников, ждут на границе третью неделю.

Для того чтобы привезти подержанные рыболовные сетки для защиты наших солдат от российских беспилотников, мне нужно по меньшей мере 10 тыс долл, – пояснил Акулов. Поделиться

Блокада украинской границы

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. В настоящее время движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для нашей страны.

Государственный бюджет Украины за ноябрь 2023 года потерял 9,3 млрд грн поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей.

Вчера послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские перевозчики блокируют движение грузовиков на границе с Украиной.